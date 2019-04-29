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"Просто кайф!" Анна Седокова ошеломила переменами во внешности

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.04.2019 - 18:27
"Просто кайф!" Анна Седокова ошеломила переменами во внешности
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица удивила поклонников новым цветом волос

Анна Седокова регулярно радует своих поклонников эффектными и нередко весьма откровенными снимками, а также делится новостями из своей жизни. Сексапильная певица недавно анонсировала выход нового клипа на песню "Я же мать", а теперь поразила фанов переменами во внешности - артистка опубликовала в Instagram видео, на котором предстала с розовыми волосами.

В ролике Аня едет в машине в джинсовой куртке, при этом ее красивые длинные волосы стали эффектного розового цвета. Играет ее новая композиция, которой Седокова с удовольствием подпевает.

"Сегодня такой удивительно светлый день! Поздравляю нас всех, солнышки, а я уже направляюсь в прямой эфир @muztv , на Партийную зону, где сегодня впервые спою #ЯЖЕМАТЬ!!!!! Чек из-за сьемки сделать не получилось. Так что, репетирую в машине. Заметили во мне перемены? Да или нет?" - поделилась исполнительница.

Видео: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Поклонники наперебой принялись делиться впечатлениями от нового имиджа артистки - большинство отметили, что такой цвет волос Анне очень идет и она выглядит просто потрясающе. Некоторые предположили также, что это всего лишь парик и певица не перекрашивала свои волосы.

  • "Анна!!!! ВАМ ....... Так идет этот цвет волос )))) Иногда можно измениться, для Супер МАМЫ!!!"
  • "Цвет волос просто кайф, вам очень идет"
  • "Волосы!!! Кайф! Вам очень идет!"
  • "Цвет волос очень классный!! Вам идет! КРАСОТА))"
  • "Анна, это же гимн всех мам!!! Кайфую, спасибо!!!!! #яжемать"
  • "Огоооонь"
  • "Как же вам идёт этот цвет волос....сразу моложе на лет 10 , прям ооочень классно)"
  • "Перемены очень-очень яркие"
  • "Ооой, какой крутой цвет. Очень нравится"
  • "Аня всегда такая красотка и секси! Супер!"

К слову, ранее Седокова опубликовала кадр из клипа на композицию "Я же мать", который ей снял Алан Бадоев. На нем она запечатлена как раз таки с розовыми волосами, в боди и с огромной бутылкой шампанского в руках на фоне детских колясок.

&quot;Просто кайф!&quot; Анна Седокова ошеломила переменами во внешности

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица так объяснила значение новой песни: "Вы не понимаете, как меня достали эти яжематери, которые то и делают, что порицают, упрекают - "Вот родила ребёнка - сиди дома, вари ему, ублажай мужа. Что? Работа? А с кем дети? Бросила, наверное, а ты еще и не замужем. Не берет, наверное, такую никто? Танцы, подруги, шоты и веселье? Так поступают только проститутки! Вот тебя и мужик то бросил наверное из за этого, точно сбежал от тебя!" - это все цитаты комментаторов. Милых и добрых. Но, кошечки мои! Для меня быть матерью не означает поставить крест на себе, на своих желаниях, на своем развитии и своем счастье. Детям нужна счастливая мама. Моим точно. Вот, моей дочке понравилась песня. Говорит, что мама у нее крутая! В общем, девочки, этот трек наш - Мам обновленной версии! Свободных от предрассудков, счастливых, сумасшедших, красивых, независимых и безумно любимых своими детьми. Кто-то должен был наш гимн написать и кто, если не я".

Напомним, ранее Анна Седокова с дочкой Алиной "зажгли" под песню Монатика. 

Мы также писали, что обольстительная Анна Седокова сверкнула пышной грудью на "горячем" фото.

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