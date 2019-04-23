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Веселые подружки: Анна Седокова с дочкой "зажгли" под песню Монатика

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.04.2019 - 10:43
Веселые подружки: Анна Седокова с дочкой "зажгли" под песню Монатика
Фото: Анна Седокова с дочкой (instagram.com/annasedokova)

Певица поделилась забавным видео из машины

Анна Седокова не так уж часто делится в сети фото своих детей - певица чаще публикует разнообразные откровенные кадры, за что не раз подвергалась критике. К тому же, фотографии младшей дочки Моники ей запрещено выкладывать по решению суда. Чаще всего артистка показывала подписчикам, как растет ее сын Гектор, однако на этот раз поделилась забавным видео со старшей дочерью от Валентина Белькевича - Алиной.

Мама и 14-летняя дочка едут в машине и дурачатся под новую песню Дмитрия Монатика LoveItРитм - подпевают и пританцовывают. При этом Анна - в джинсовой куртке и солнцезащитных очках, а Алина в черной ветровке. 

"Моя лучшая подруга", - трогательно прокомментировала публикацию Седокова.

Видео: Анна Седокова с дочкой Алиной (instagram.com/annasedokova)

Фолловеры артистки отметили, что девочка заметно повзрослела и они действительно выглядят, как две веселые подружки, а также восхитились красотой Алины.

  • "Какие вы красивые и позитивные девочки, удачи вам в жизни"
  • "Дочка красотка"
  • "Подружки"
  • "Красивые какие"
  • "Как ты на Маму похожа"
  • "Круто, зажигаете!"
  • "Прикольно, когда родила себе лучшую подружку"
  • "Под Монатика тачка сама разгоняется даже без бензина!!!"
  • "Такие классные"
  • "Старшая доча похожа на папу"
  • "Девочки вы предестны"
  • "Алина все больше становится похожа на вас"
  • "Как классно иметь такую маму"
  • "Малышка взрослеет и еще краше с каждым днём становиться"
  • "Так здорово,такая красивая молодая мамочка и взрослая доченька)"
  • "Как классно когда дочь уже взрослая и подружка, а мама такая молодая, активная и обе на позитиве! Так держать, девчонки!"

Напомним, ранее Анна Седокова сверкнула пышной грудью на "горячем" фото.

Мы также писали, что Анна Седокова шокировала переменами во внешности - певица отрастила усы и надела мужскую одежду. Впрочем, это оказалось лишь первоапрельской шуткой.

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