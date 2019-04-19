"Девочка просто огонь": Анна Седокова сверкнула пышной грудью на "горячем" фото

Певица позировала без белья в пикантно приоткрытом халатике
Анна Седокова вновь взялась за старое и принялась баловать своих подписчиков откровенными кадрами. Какое-то время певица публиковала более сдержанные снимки, однако ее новое фото в Instagram иначе как "горячим" не назовешь.
Артистка позирует на балконе в одном лишь белом халатике. При этом бюстгальтера на ней нет, а полураспахнутая пола банного наряда открывает прекрасный обзор на пышную грудь Седоковой. Исполнительница запрокинула голову вверх, закрыла глаза и чувственно приоткрыла губы.
"Доброе утро", - подписала Анна провокационный снимок.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Подписчики поспешили оставить свои восторженные отзывы.
Хотя нашлись и такие, кто выразил недовольство чересчур откровенным, по их мнению, фото, которое не пристало публиковать матери троих детей. Некоторые попросили взамен выкладывать больше фото и видео с детишками.
Напомним, ранее Анна Седокова шокировала переменами во внешности - певица отрастила усы и надела мужскую одежду. Впрочем, это оказалось лишь первоапрельской шуткой.
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