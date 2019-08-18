"Правда круто?": Юрий Горбунов заинтриговал "постельным" фото с Осадчей

Звездная пара умеет находть минутки счастья и уединения между частыми съемками
Семейная пара телеведущих - Юрий Горбунов и Катя Осадчая недавно вернулись с турецкого морского курорта, чтобы приступить к работе над проектом "Танці с зірками", который выйдет с первым выпуском на канале 1+1 уже 25 августа. Однако есть еще время несколько дней никуда не спешить и понежиться в кровати, считают влюбленные.
"Воскресенье !! Правда круто, когда можно просто поваляться, и не думать что завтра начало рабочей недели??" - подписал телеведущий милый кадр.
Катя на снимке в домашнем полосатом халатике и совсем без макияжа и прически, а Юрий в простой белой футболке с изображением телевизора.
Стоит отметить, что похожее фото разместила и ведущая программы "Світське життя" и в своих сториз в Instagram, в подтверждение того, что провести день в кровати было общим семейным решением.
Подписчики Юрия похвалили ведущего за душевное фото без фильтров и прикрас, пожелали им хороших выходных и пообещали взять пример с их ленивого отдыха.
Стоит отметить, что парочка на фото выглядит загорелой и отдохнувшей, семейный отдых в Турции пошел на пользу шоу-ведущим. Курортными кадрами и видео Катя и Юрий делились и со своими фанатами, которые те засыпали комплиментами. Особенно много похвалы получали снимки Осадчей в купальнике, ведь у знаменитости точеная фигурка.
Также Катя Осадчая покрасовалась на фоне живописных турецких видов и показала воздушный образ в прозрачном сарафане и шляпе.
Кроме того, в Турции Катя демонстрировала стильные луки в цветах моря и неба, вдохновляющие на расслабленный и неспешный отдых у воды.