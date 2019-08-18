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"Правда круто?": Юрій Горбунов заінтригував "постільним" фото з Осадчою

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Зіркова пара вміє находть хвилинки щастя і усамітнення між частими зйомками

Сімейна пара телеведучих - Юрій Горбунов та Катя Осадча нещодавно повернулися з турецького морського курорту, щоб приступити до роботи над проектом "Танці з зірками", який вийде з першим випуском на каналі 1+1 вже 25 серпня. Однак є ще час кілька днів нікуди не поспішати і поніжитися в ліжку, вважають закохані.

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Неділя !! Правда круто, коли можна просто повалятися, і не думати що завтра початок робочого тижня??" - підписав телеведучий милий кадр.

Катя на знімку в домашньому смугастому халаті і зовсім без макіяжу і зачіски, а Юрій в простій білій футболці з зображенням телевізора.

Варто відзначити, що схоже фото розмістила і ведуча програми "Світське життя" і в своїх сториз в Instagram, в підтвердження того, що провести день у ліжку було загальним сімейним рішенням.

Фото: (instagram.com/kosadcha)

Підписники Юрія похвалили ведучого за душевне фото без фільтрів і прикрас, побажали їм гарних вихідних і пообіцяли взяти приклад з їх лінивого відпочинку.

  • Ви дуже симпатичні і натуральні ... Фото без фільтрів, клас
  • Класно дивитися на вас природних
  • Кому як, а хто і працює
  • Гарна пара!!
  • А ось ми ходимо вашим амстердамським маршруту. Ви були в Stedelijk музеї в Moco?
  • Щоб вашому щастю не було кінця
  • Схожі
  • О, так! Повалятись у вихідний день це ж святе
  • Любові і щастя!
  • Які ви красиві і дуже схожі
  • Які ви хороорошууулиии душевні
  • хороші
  • Які Ви класні
  • У Юри телик навіть на майці)))
  • Які ви класні і справжні
  • Юра Катя, ви красунчики!
  • Вам теж не хочеться йти на роботу?))
  • Які молодці

Варто відзначити, що парочка на фото виглядає засмаглою і відпочившою, сімейний відпочинок в Туреччині пішов на користь шоу-ведучим. Курортними кадрами і відео Катя і Юрій ділилися зі своїми фанатами, які ті засипали компліментами. Особливо багато похвали отримували знімки Осадчій в купальнику, адже у знаменитості точена фігурка.

Катя Осадча покрасувалася на тлі мальовничих турецьких видів і показала повітряний образ в прозорому сарафані і капелюсі.

Крім того, в Туреччині Катя демонструвала стильні луки в кольорах моря і неба, що надихали на розслаблений і неспішний відпочинок біля води.

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