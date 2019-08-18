"Правда круто?": Юрій Горбунов заінтригував "постільним" фото з Осадчою

Сімейна пара телеведучих - Юрій Горбунов та Катя Осадча нещодавно повернулися з турецького морського курорту, щоб приступити до роботи над проектом "Танці з зірками", який вийде з першим випуском на каналі 1+1 вже 25 серпня. Однак є ще час кілька днів нікуди не поспішати і поніжитися в ліжку, вважають закохані.

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Неділя !! Правда круто, коли можна просто повалятися, і не думати що завтра початок робочого тижня??" - підписав телеведучий милий кадр.

Катя на знімку в домашньому смугастому халаті і зовсім без макіяжу і зачіски, а Юрій в простій білій футболці з зображенням телевізора.

Варто відзначити, що схоже фото розмістила і ведуча програми "Світське життя" і в своїх сториз в Instagram, в підтвердження того, що провести день у ліжку було загальним сімейним рішенням.

Фото: (instagram.com/kosadcha)

Підписники Юрія похвалили ведучого за душевне фото без фільтрів і прикрас, побажали їм гарних вихідних і пообіцяли взяти приклад з їх лінивого відпочинку.

Ви дуже симпатичні і натуральні ... Фото без фільтрів, клас

Класно дивитися на вас природних

Кому як, а хто і працює

Гарна пара!!

А ось ми ходимо вашим амстердамським маршруту. Ви були в Stedelijk музеї в Moco?

Щоб вашому щастю не було кінця

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О, так! Повалятись у вихідний день це ж святе

Любові і щастя!

Які ви красиві і дуже схожі

Які ви хороорошууулиии душевні

хороші

Які Ви класні

У Юри телик навіть на майці)))

Які ви класні і справжні

Юра Катя, ви красунчики!

Вам теж не хочеться йти на роботу?))

Які молодці

Варто відзначити, що парочка на фото виглядає засмаглою і відпочившою, сімейний відпочинок в Туреччині пішов на користь шоу-ведучим. Курортними кадрами і відео Катя і Юрій ділилися зі своїми фанатами, які ті засипали компліментами. Особливо багато похвали отримували знімки Осадчій в купальнику, адже у знаменитості точена фігурка.

Катя Осадча покрасувалася на тлі мальовничих турецьких видів і показала повітряний образ в прозорому сарафані і капелюсі.

Крім того, в Туреччині Катя демонструвала стильні луки в кольорах моря і неба, що надихали на розслаблений і неспішний відпочинок біля води.