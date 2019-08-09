Эталон красоты: Катя Осадчая вдохновляет пляжным образом

Телеведущая отправила поклонникам "открытку с отдыха"
Катя Осадчая, решила побаловать подписчиков шикарными турецкими видами и коротким отчетом о том, как проходит ее отпуск. Конечно, большую часть времени супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов проводят на пляже наслаждаясь жарким солнцем и теплым морем, но не забывают и о том, что фанаты ждут от них вестей. Поэтому, опубликовав очередное фото Катерина его подписала — "открытка с отпуска", посвятив ее своим подписчикам.
Фото: Солнечная Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Фанаты поблагодарили любимую телеведущую за такой турецкий привет и пожелали семье хорошего отдыха.
Стоит напомнить, что супруги не забывают выкладывать и романтичные фото. Кадр с поцелуем влюбленных растрогал поклонников.
Но не все так радужно на отдыхе, отмечают знаменитости. Шикарные обеды и ужины, а так всевозможные восточные сладости искушают путешественников на каждом шагу, так что о диетах временно пришлось забыть.
Кроме того, отпуск — прекрасный повод выгулять многочисленные наряды телеведущей, чем и воспользовалась Катя Осадчая. Она показала нежный образ в многослойном сарафане от украинского дизайнера.