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Эталон красоты: Катя Осадчая вдохновляет пляжным образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.08.2019 - 17:54
Эталон красоты: Катя Осадчая вдохновляет пляжным образом
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая отправила поклонникам "открытку с отдыха"

 Катя Осадчая, решила побаловать подписчиков шикарными турецкими видами и коротким отчетом о том, как проходит ее отпуск. Конечно, большую часть времени супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов проводят на пляже наслаждаясь жарким солнцем и теплым морем, но не забывают и о том, что фанаты ждут от них вестей. Поэтому, опубликовав очередное фото Катерина его подписала — "открытка с отпуска", посвятив ее своим подписчикам.

Эталон красоты: Катя Осадчая вдохновляет пляжным образом

Фото: Солнечная Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

 Фанаты поблагодарили любимую телеведущую за такой турецкий привет и пожелали семье хорошего отдыха.

  • Катюшка, вы эталон красоты.....так держать
  • Очень красивый кадр) побольше бы таких интересных снимков. Удачи во всём, мира над головой, и побольше ярких, счастливых моментов в жизни)) 
  • Ще трошки таких фото і я буду пакувати валізи!
  • королевааа
  • Вам дуже личить відпочинок. Ви неймовірно мила: така домашня і витончена.
  • Красотка
  • яка краса
  • Сама позитивна людина нашого шоу бізнесу,яка вміє цінувати кожен день життя і насолоджуватися ним.
 
 Подробности о погоде, видах и своем настроении, как всегда Катерина оставила в stories Instagram.
 
Фото: (instagram.com/kosadcha)

 Стоит напомнить, что супруги не забывают выкладывать и романтичные фото. Кадр с поцелуем влюбленных растрогал поклонников.

 Но не все так радужно на отдыхе, отмечают знаменитости. Шикарные обеды и ужины, а так всевозможные восточные сладости искушают путешественников на каждом шагу, так что о диетах временно пришлось забыть. 

 Кроме того, отпуск — прекрасный повод выгулять многочисленные наряды телеведущей, чем и воспользовалась Катя Осадчая. Она показала нежный образ в многослойном сарафане от украинского дизайнера.

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