Поймали парочку: победительница Холостяк 9 поделилась уникальными фото с любимым

Холостяк 9 Никита Добрынин и его возлюбленная, 21-летняя Дарья Квиткова после окончания проекта буквально неразлучны. Они вместе проводят свободное время, веселятся с друзьями, много путешествуют (лето влюбленные буквально провели на чемоданах) и больше не скрывают своих чувств от публики. А ведь полгода после финала самого романтического реалити-шоу Никите и Даше приходилось тщательно прятаться и избегать лишнего внимания, чтобы зрители раньше времени не узнали о выборе холостяка. Пара инкогнито даже успела слетать в Грецию. Даша решила вспомнить о том времени и опубликовала в Instagram фото с Никитой, сделанное как раз до старта проекта на телевидении.

Серия забавных и трогательных кадров показывает, какие нежные чувства царят между влюбленными.

Никита и Даша расположились на полу. Экс-холостяк лежит на спине и обнимает избранницу, которая сидит рядом. С их лиц не сходят счастливые улыбки, а эмоции буквально захлестывают молодых людей.

"Эта парочка была поймана объективом тогда, когда проект еще не был в эфире. Я не успеваю за временем. Скоро год", - поделилась приятными воспоминаниями Даша.

Фото: Никита Добрынин и Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Поклонники пришли в восторг от приятной новости и сами не заметили, как быстро пролетело время. Помимо традиционных комплиментов для влюбленных, они засыпали их вопросами о свадьбе.

Фото: Никита Добрынин и Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Ну такие милые!

Вы такие классные, так приятно за вами наблюдать

Уютные

Сладкие!

Глаза отвести от вас нельзя

Как же мило!

В воздухе пахнет любовью

Какие вы красивые, вы идете друг другу!

Такие настоящие

Какие же вы все-таки классные оба! Просто смотрю на вас и заряжаюсь позитивом

Неймовірно красиві

Ми чекаємо від Нікіти (чоловічої відваги на рішучий крок),на вашу річницю (взяла трішки ролі мами).Ну просто хочеться побачити вас в разом

А почему бы вам не пожениться? Вы же такие классные

Скриншот комменариев

Напомним, что победительница Холостяк 9 Дарья Квиткова рассказала о насыщенном времяпровождении с любимым и устроила "битву образов".

Ранее Никита Добрынин и Дарья Квиткова поделились веселыми фото из Одессы.