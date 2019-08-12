Поймали парочку: победительница Холостяк 9 поделилась уникальными фото с любимым

Дарья Квиткова сообщила, что вскоре будет отмечать с Никитой Добрыниным годовщину
Холостяк 9 Никита Добрынин и его возлюбленная, 21-летняя Дарья Квиткова после окончания проекта буквально неразлучны. Они вместе проводят свободное время, веселятся с друзьями, много путешествуют (лето влюбленные буквально провели на чемоданах) и больше не скрывают своих чувств от публики. А ведь полгода после финала самого романтического реалити-шоу Никите и Даше приходилось тщательно прятаться и избегать лишнего внимания, чтобы зрители раньше времени не узнали о выборе холостяка. Пара инкогнито даже успела слетать в Грецию. Даша решила вспомнить о том времени и опубликовала в Instagram фото с Никитой, сделанное как раз до старта проекта на телевидении.
Серия забавных и трогательных кадров показывает, какие нежные чувства царят между влюбленными.
Никита и Даша расположились на полу. Экс-холостяк лежит на спине и обнимает избранницу, которая сидит рядом. С их лиц не сходят счастливые улыбки, а эмоции буквально захлестывают молодых людей.
"Эта парочка была поймана объективом тогда, когда проект еще не был в эфире. Я не успеваю за временем. Скоро год", - поделилась приятными воспоминаниями Даша.
Фото: Никита Добрынин и Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)
Поклонники пришли в восторг от приятной новости и сами не заметили, как быстро пролетело время. Помимо традиционных комплиментов для влюбленных, они засыпали их вопросами о свадьбе.
Фото: Никита Добрынин и Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)
Скриншот комменариев
Напомним, что победительница Холостяк 9 Дарья Квиткова рассказала о насыщенном времяпровождении с любимым и устроила "битву образов".
Ранее Никита Добрынин и Дарья Квиткова поделились веселыми фото из Одессы.