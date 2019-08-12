Впіймали парочку: переможниця Холостяк 9 поділилася унікальними фото з коханим

Холостяк 9 Микита Добринін і його кохана, 21-річна Дарина Квіткова після закінчення проекту буквально нерозлучні. Вони разом проводять вільний час, веселяться з друзями, багато подорожують ( все літо закохані провели на валізах) і більше не приховують своїх почуттів від публіки. Адже півроку після фіналу самого романтичного реаліті-шоу Микиті і Даші доводилося ретельно ховатися і уникати зайвої уваги, щоб глядачі завчасно не дізналися про вибір холостяка. Пара інкогніто навіть встигла злітати в Грецію. Даша вирішила згадати про ті часу і опублікувала в Instagram фото з Микитою, зроблене якраз до старту проекту на телебаченні.

Серія кумедних і зворушливих кадрів показує, які ніжні почуття панують між закоханими.

Микита і Даша розташувалися на підлозі. Екс-холостяк лежить на спині і обіймає обраницю, яка сидить поруч. З їхніх облич не сходять щасливі посмішки, а емоції буквально захльостують молодих людей.

"Ця парочка була спіймана об'єктивом тоді, коли проект ще не був в ефірі. Я не встигаю за часом. Скоро рік", - поділилася приємними спогадами Даша.

Фото: Микита Добринін і Дарина Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Шанувальники прийшли в захват від приємної новини і самі не помітили, як швидко пролетів час. Крім традиційних компліментів для закоханих, вони засипали їх запитаннями про весілля.

Фото: Микита Добринін і Дарина Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Ну такі милі!

Ви такі класні, так приємно за вами спостерігати

Затишні

Солодкі!

Очей відвести від вас не можна

Як же мило!

У повітрі пахне любов'ю

Які ви гарні, ви йдете один одному!

Такі справжні

Які ж ви усе-таки класні обоє! Просто дивлюся на вас і заряджаюся позитивом

Неймовірно красиві

Ми чекаємо від Нікіти (чоловічої відваги на рішучий крок),на вашу річницю (взяла трішки ролі мами)Ну просто хочеться побачити вас в разом

А чому б вам не одружитися? Ви ж такі класні

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що переможниця Холостяк 9 Дар'я Квіткова розповіла про насичене проведення часу з коханою і влаштувала "битву образів".

Раніше Микита Добринін і Дарина Квіткова поділилися веселими фото з Одеси.