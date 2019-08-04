"Лучший друг и любимый": победительница Холостяк 9 очаровала нежностью с избранником

Даша и Никита поделились трепетными совместными фото
Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова изо дня в день доказывают, что сама судьба свела их на самом романтическом проекте страны. Волюбленные все свое свободное время проводят вместе: путешествуют, ходят на вечеринки и шоппинг, весеятся с друзьями и даже смотрят сериалы, ведь вкусы у них совпадают. Пара делится с поклонниками веселыми и трогательными фото и видео, впуская фанов в свою жизнь. Даша и Никита не перестают признаваться друг другу в чувствах через соцсети и часто публикую совместные эффектные снимки.
Избранница холостяка решила не нарушать традицию и поделилась фото с любимым, оставив признание о нем. Никита обнимает возлюбленную за плечи, а она держит его за палец, прильнув поближе к любимому мужчине.
"Мой лучший друг и любимый мужчина. Представьте, что мы приезжаем к вам и говорим, что мы вместе сейчас же улетаем. Куда бы вам хотелось отправиться путешествовать?" - решила задать оригинальный вопрос подписчикам Даша.
Фото: Никита Добрынин и Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)
В первую очередь комментаторы оценили романтику, царящую между влюбленными, а уж потом начали делиться любимыми направлениями для отдыха.
Скриншот комментариев
Никита также решил опубликовать на страничке фото с Дашей. Под снимком он рассказал о том, как они насыщенно проводят время вместе.
"Вчера мы зажигали на вечеринке, сегодня потели в зале. Можно засчитать это как ежедневные тренировки", - с юмором подписал он кадр.
Фото: Никита Добрынин и Дарья Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)
Напомним, что Холостяк 9 опубликовал трогательный и нежный фотосет с возлюбленной Дарьей Квитковой.
Ранее Холостяк 9 Никита Добрынин показал веселые развлечения у бассейна в компании избранницы и общих друзей.