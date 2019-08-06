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"Когда твоя девушка папарацци": Холостяк 9 повеселился на пляже с любимой

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.08.2019 - 15:27
"Когда твоя девушка папарацци": Холостяк 9 повеселился на пляже с любимой
Никита Добрынин и Дарья Квиткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Пара устроила фотосессию у моря

Холостяк 9, ведущий и журналист Никита Добрынин признается, что этим летом постоянно путешествует то по работе, то с целью отдохнуть вместе с возлюбленной Дарьей Квитковой. Пара встретила 21-й день рождения девушки в столице Франции, затем поспешила в Одессу на кинофестиваль, попутно успев загореть на пляже, а дальше улетела в Египет. Теперь же экс-холостяк и его избранница снова отправились в путь – в этот раз их снова встретила курортная украинская Южная Пальмира.

В сториз Instagram Никита показал несколько пляжных фото Даши, а также заявил, что его девушка превратилась в папарации и поймала удачный кадр на пляже с экс-холостяком в главной роли!

Ведущий сделал несколько снимков возлюбленной вблизи, когда она загорала на шезлонге. От неожиданности смущенная девушка начала прикрывать лицо рукой.

 

Дарья Квиткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Даша в долгу не осталась и сделала эффектный снимок возлюбленного, который показал на камеру идеальный загорелый торс.

"Когда твоя девушка папарацци", - оставил он подпись с юмором к горячему фото.

&quot;Когда твоя девушка папарацци&quot;: Холостяк 9 повеселился на пляже с любимой

Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Даша, вою очередь, также показала совместное фото с Никитой. Она держит в руках бокал шаманского и лучезарно улыбается. На снимке также можно заметить еще одного мужчину – друга пары по имени Дмитрий Дир.

&quot;Когда твоя девушка папарацци&quot;: Холостяк 9 повеселился на пляже с любимой

Фото: Никита Добрынин и Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Ранее Холостяк 9 Никита Добрынин и его возлюбленная Дарья Квиткова рассказали об активном совместном времяпровождении и показали романтичные фото.

Кстати, Холостяк 9 Никита Добрынин и Дарья Квиткова повеселились у бассейна в компании друзей в загородном комплексе под Киевом.

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Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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