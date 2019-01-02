Популярная телеведущая выходит замуж: кто избранник

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Телеведущая похвасталась обручальным колечком

Популярная украинская телеведущая, психолог и "Мисс Украина 2004" Леся Матвеева выходит замуж за известного ресторатора Валерия Сазановского. Фото заветного колечка на безымянном пальчике она похвасталась в Instagram.

36-летняя ведущая подписала снимок коротко и лаконично: "Да". Подписчики Леси тут же стали поздравлять ее.

Фото: Валерий Созановский и Леся Матвеева (instagram.com/lesiamatveyeva)

"Такая красивая пара, будьте счастливы", "На Новый год? Леся, поздравляю!", "Леся, дорогая, очень рада за тебя! Шикарный подарок на новый год! Счастье Вам!", "Леся! Прими мои поздравления! Вы прекрасная пара! Счастья вам ребята!", "Как романтично", "Прекрасное начало года. Наши поздравления, Леся", - писали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesiamatveyeva)

В микроблоге Матвеевой можно найти немало совместных фото пары. Так, под одним из снимков экс-модель завила о том, что их любимое с Валерием место отдыха в Украине – это Львов. Влюбленные возвращались туда многократно.

Фото: Валерий Созановский и Леся Матвеева (instagram.com/lesiamatveyeva)

Также Леся с удовольствием рассуждает о счастливой семейной жизни и крепких отношениях, делясь с читателями советами и рекомендациями.

Фото: Валерий Созановский и Леся Матвеева (instagram.com/lesiamatveyeva)

Стоит отметить, что в 2016 году Леся Матвеева официально развелась со своим первым супругом, политиком Львом Парцхаладзе. У пары есть двое детей - сын Егор и дочь Ангелина. Судя по снимкам в Instagram телеведущей, ее новый избранник хорошо с ними ладит.

Фото: Валерий Созановский и Леся Матвеева (instagram.com/lesiamatveyeva)

Напомним, что в конце декабря свадьбу сыграла украинская певица Мика Ньютон ныне проживающая в США.

Ранее узами брака связали себя популярная телеведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов, а 5 декабря у супругов родился первенец.

К слову, известная певица Майли Сайрус тоже стала женой. Тайную свадьбу с ее давним возлюбленным, актером Лиамом Хемсвортом случайно рссекретил в соцсети друг молодоженов.