Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились: фото со свадьбы

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Торжественное событие состоялось еще 25 октября

Беременная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая поделилась секретом успешного брака, официально вышла замуж за российского певца Влада Топалова. В интервью Viva 28-летняя артистка рассказала, что это произошло еще в октябре.

"Это случилось 25 октября. Так совпало, что именно в этот день у самых дорогих для меня мужчин – у моего папы и у Влада день рождения. А у папы еще и юбилей был – 55 лет! Не зря говорят, что женщина выбирает супруга, похожего на отца. В итоге предложила объединить все три события в одну дату. Изначально Влад планировал сделать регистрацию сюрпризом, но я почувствовала, что что-то готовится, и стала задавать вопросы. И, слава Богу, что он сдался и все рассказал. Оказалось, что в этот день я, забыв все на свете, поставила съемки своего шоу. В итоге, конечно, все пришлось сдвинуть на день позже и вместо того, чтобы уехать на съемочную площадку, я уехала в загс", - поделилась Регина.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (viva.ua/Кирилл Киреев)

Церемония и форма одежды новобрачных и гостей были скромными, лишь для самых близких. Регина была в простом платье кофейного цвета, которое подчеркнуло ее внушительный живот, и кроссовках. 33-летний Влад пришел на церемонию в черных брюках, футболке с принтом и белой рубашке.

"Это была скромная церемония, на которой присутствовали только наши родители и самые близкие родственники. Мы заранее обсудили с регистратором брака, какой будет церемония, но слезы глазах стояли у всех родственников. После этого мы уехали праздновать в ресторан. Все было очень уютно, душевно, по-семейному. Даже пели песни под гитару, которую папе подарили на юбилей", - говорит Тодоренко.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (viva.ua/Кирилл Киреев)

При этом она все же хочет устроить пышное торжество, но попозже.

"Это был праздник только для нас, но весной, я думаю, мы закатим шумную вечеринку для всех друзей и родственников. Такую, знаете, как я всегда хотела: по-одесски, с песнями и плясками до утра. Хочется собрать всех в один самолет и улететь на какой-нибудь остров в Европе и там от души повеселиться", - призналась ведущая.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (viva.ua/Кирилл Киреев)

Регина честно рассказала, что особо не задумывалась над нарядом.

"Честно говоря, над платьем я особо долго не думала. Для меня было важно одно – чтобы мне было удобно, все-таки в последние несколько месяцев я стала немного больше. Выбрала летящее платье кофейного цвета бренда "N°21". Мы специально придумали провести свадьбу в стиле casual и попросили всех наших гостей надеть джинсы и любой белый верх, чтобы всем было удобно и комфортно. На большое торжество, которое состоится, скорее всего, весной или даже летом следующего года, я надену платье Золушки, о котором мечтала с самого детства", - сообщила звезда.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (viva.ua/Кирилл Киреев)

Напомним, Регина Тодоренко рассказала, как беременность изменила ее жизнь.

Мы также писали о том, что популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая любит заказывать еду через интернет, показала, как выглядят ее семейные будни с певцом Владом Топаловым.

К слову, украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая находится на 9-м месяце беременности, и ее возлюбленный Влад Топалов были названы "Парой года" на церемонии награждения премией "Женщина года" журнала Glamour.

Видео: РБК-Украина