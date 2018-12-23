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"Волшебная сказка": певица Мика Ньютон сыграла роскошную свадьбу в США (фото)

Lite » Звезды 23.12.2018 - 23:07
"Волшебная сказка": певица Мика Ньютон сыграла роскошную свадьбу в США (фото)
Фото: Мика Ньютон с избранником (instagram.com/mikanewton)

Украинская звезда, переехавшая на ПМЖ в Калифорнию, вышла замуж

Известная украинская певица Мика Ньютон, которая в 2011 году представляла Украину на международном конкурсе песни Евровидение, вышла замуж за своего избранника - американца Криса Сааведра. Об этом стало известно благодаря совместным снимкам со счастливой невестой, которыми поделилась в Instagram близкая подруга Мики, ведущая Татьяна Терехова. 

Свадьба звезды состоялась в роскошном отеле The Mission Inn Hotel & Spa в городе Риверсайд, штат Калифорния. Мика уже давно переехала в США, где и познакомилась с будущим мужем. 

"Мы так много раз представляли, как это будет... Ты всегда мечтала о волшебной сказке. А получилось даже лучше! Будь бесконечно любима и счастлива, моя дорогая девочка! Рада за тебя сильно-сильно", - подписала фото Татьяна Терехова. 

&quot;Волшебная сказка&quot;: певица Мика Ньютон сыграла роскошную свадьбу в США (фото)

&quot;Волшебная сказка&quot;: певица Мика Ньютон сыграла роскошную свадьбу в США (фото)

Фото: Таня Терехова и Мика Ньютон (instagram.com/terehovat)

Судя по кадрам, Мика сменила несколько свадебных платьев. На одном фото певица позирует в бело-серебристом пышном платье с открытыми плечами и диадемой на голове. 

На другом фото - Мика в белоснежном платье с ажурным верхом, пышной юбкой и длинной фатой на голове. 

 

Фото: Свадьба Мики Ньютон (instagram.com/terehovat)

Сама артистка еще не поделилась с поклонниками фотографиями со свадьбы. Добавим, что место бракосочетания флористы украсили белоснежными цветами. 

&quot;Волшебная сказка&quot;: певица Мика Ньютон сыграла роскошную свадьбу в США (фото)

Фото: Мика Ньютон в свадебном платье (instagram.com/irisesdesignsca)

Напомним, в октябре тайно беременная Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова. Церемония бракосочетания состоялась 25 октября, однако известно об этом стало лишь в начале декабря. 

Также одной из самых ярких свадеб года стало бракосочетание болливудской актрисы Приянки Чопры и американского певца Ника Джонаса. Примечательно, что Ник моложе своей избранницы на 11 лет. 

Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон разорвала помолвку с женихом Крисом Зилкой. Свадьба светской львицы и актера с украинскими корнями должна была состояться 11 ноября 2018 года, однако этому не суждено было сбыться. 

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