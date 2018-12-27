Майли Сайрус показала фото со своей тайной свадьбы

Фото: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт (instagram.com/liamhemsworth)

Отношения певицы и актера длятся уже 10 лет

Слухи подтвердились - 26-летняя американская певица Майли Сайрус и 28-летний австралийский актер Лиам Хемсворт действительно официально поженились. Через несколько дней после тайной свадьбы певица подтвердила свое замужество и показала несколько свадебных снимков в Instagram.

Майли опубликовала несколько черно-белых кадров, на которых нежно обнимает жениха. В подписи к одной из фотографий Сайрус указала дату, когда, вероятно, состоялась церемония бракосочетания – 23 декабря 2018 года.

Отметим, что для торжественного события Сайрус выбрала белое платье в пол от Vivienne Westwood.

"Это, наверное, наш миллионный поцелуй",- прокомментировала артистка снимок своего поцелуя с Лиамом.

Фото: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт (instagram.com/mileycyrus)

Под другим фото она напомнила, как долго они уже вместе.

"Десять лет спустя…" – лаконично написала Сайрус.

Фото: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт (instagram.com/mileycyrus)

Хемсворт также выложил одно свадебное фото и кратко подписал его: "Моя любовь".

Фото: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт (instagram.com/liamhemsworth)

Отметим, что Сайрус и Хемсворт действительно уже давно вместе. Они начали встречаться в 2009 году и через три года решили пожениться. Однако спустя год передумали и расстались, но в 2016-м чувства вспыхнули вновь. После второй попытки помолвки влюбленные все же устроили свадьбу.

Напомним, что впервые о тайной свадьбе Майли и Лиама заговорили на днях, когда западные инсайдеры нашли фото с торжества на Instagram-странице друга семьи - Конрада Карра. Журналисты быстро вычислили и место действия - особняк Сайрус в городе Франклин, штат Теннесси.

Мы также писали о том, что Майли Сайрус в Киеве сняла новый клип. Локацией стал Дарницкий мост, котрый пришлось перекрыть на двое суток.

Ранее Майли Сайрус эпатировала сеть видео, на котором красуется без белья. Сквозь тонкую ткань гольфа отчетливо видны детали ее обнаженной груди.

Видео: РБК-Украина