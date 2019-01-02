Популярна телеведуча виходить заміж: хто обранець

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Телеведуча похвалилася обручкою на пальці

Популярна українська телеведуча, психолог і "Міс Україна-2004" Леся Матвєєва виходить заміж за відомого ресторатора Валерія Сазановского. Фото заповітної обручки на безіменному пальчику вона похвалилася в Instagram.

36-річна ведуча підписала знімок коротко і лаконічно: "Так". Підписники Лесі тут же почали вітати її.

Фото: Валерій Созановський і Леся Матвєєва (instagram.com/lesiamatveyeva)

"Така гарна пара, будьте щасливі", "На Новий рік? Леся, вітаю!", "Леся, люба, дуже рада за тебе! Шикарний подарунок на новий рік! Щастя Вам!" "Леся! Прийми мої вітання! Ви прекрасна пара! Щастя вам", "Як романтично", "Прекрасний початок року. Наші вітання, Леся", - писали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesiamatveyeva)

В мікроблозі Матвєєвої можна знайти чимало спільних фото пари. Так, під одним із знімків екс-модель заявила про те, що їх улюблене з Валерієм місце відпочинку в Україні – це Львів. Закохані поверталися туди багаторазово.

Фото: Валерій Созановський і Леся Матвєєва (instagram.com/lesiamatveyeva)

Також Леся з задоволенням міркує про щасливе сімейне життя і міцні відносини, ділячись з читачами порадами та рекомендаціями.

Фото: Валерій Созановський і Леся Матвєєва (instagram.com/lesiamatveyeva)

Варто відзначити, що в 2016 році Леся Матвєєва офіційно розлучилася зі своїм першим чоловіком, політиком Левом Парцхаладзе. У пари є двоє дітей - син Єгор і дочка Ангеліна. Судячи по знімках в Instagram телеведучої, її новий обранець добре з ними ладнає.

Фото: Валерій Созановський і Леся Матвєєва (instagram.com/lesiamatveyeva)

Нагадаємо, що наприкінці грудня весілля зіграла українська співачка Міка Ньютон, яка нині проживає в США.

Раніше зв'язали себе узами шлюбу популярна телеведуча Регіна Тодоренко і російський співак Влад Топалов, а 5 грудня у них народився первісток.

До речі, відома співачка Майлі Сайрус теж стала дружиною. Таємне весілля з її давнім коханим, актором Ліамом Хемсворт випадково рссекретил у соцмережі друг молодят.