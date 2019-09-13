Полуголая Тина Кароль дразнит сеть провокативным образом в смелом наряде

Тина Кароль в последнее время балут поклонников соблазнительными фото и даже видео – в новом клипе на песню "Вабити" она предстала сразу в нескольких пикантных образах. Ее летняя пляжная фотосессия, сделаная в США, окончательно убедила фанов зведы в том, что она сменила имидж и стала куда более откровенной в выборе нарядов и образов, чем ранее. Будоражащие воображения снимки появляются на страничке поп-дивы в Instagram с завидной регулярностью.

На свежем фото обольстительная Тина позирует в профиль с голой спиной в весьма оригинальном кроп-топе. Этот пикатный элемент гардероба с длинным рукавом звезда поддерживает рукой, чтобы ненароком в кадр не попало ничего лишнего.

Тина позирует на фоне множества ситилайтов. В макияже она отдала предпочтение акценту на алые губы, что давно уже стало узнаваемой "фишкой" звезды, а волосы с одной стороны аккуратно убрала с помощью заколки.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Ранее артистка уже публиковала снимок в этом же наряде, только фото было сделано анфас. В кадре Тина также прикрыла рукой аппетитную грудь, а кроп-топ оголил ее плоский животик.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Ой, как красиво

Невероятная

Боже, какая девочка

Огонь

Тина, какая же ты красивая

Какая спинка!

Какая шикарная

Такая девочка-девочка. Какое солнце!

Ого, какая!

Какая милая!

Самая красивая

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль восхитила сеть фото в оригинальном серебристом купальнике, подчеркнувшем ее сексуальные изгибы. Поп-дива позировала в бассейне.

Кстати, Тина Кароль покорила появлением в оригинальном роскошном наряде с глубоким вырезом-декольте и шлейфом в третьем прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2019".