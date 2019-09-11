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Сексапильная Тина Кароль в пикантном купальнике окунулась в бассейн

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.09.2019 - 16:39
Сексапильная Тина Кароль в пикантном купальнике окунулась в бассейн
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица красовалась в серебристом купальном наряде

Тина Кароль – одна из самых сексуальных женщин украинского шоу-бизнеса. Умопомрачительные наряды и новые откровенные фотосессии никого не оставляют равнодушным – многотысячная армия поклонников поп-дивы постоянно обсуждают ее выходы в свет и свежие со своей любимицей. Так, недавно она очаровала кадрами в нежном платье бельевого стиля, украшенного кружевом. А на новом фото Тина позирует в бассейне в серебристом оригинальном купальнике.

Купальник звезды щедро декорирован блестками. Его эффектным акцентом являются необычные трусики-платок. На снимке Кароль нежится в бассейне, на заднем фоне виднеются полосатые шезлонги. Певица опустила ноги в воду и сидит на специальном бортике-подставке посреди водоема. Фаны в деталях смогли рассмотреть аппетитные формы звезды.

Стоит отметить, что в этом образе певица предстала в клипе на новую песню "Вабити", сменив сразу несколько эффектных луков.

Сексапильная Тина Кароль в пикантном купальнике окунулась в бассейн

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонникам певицы по достоинству оценили ее соблазнительный внешний вид.

Сексапильная Тина Кароль в пикантном купальнике окунулась в бассейн

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

  • Обалденная, потрясающе красивая и очаровательная
  • Невыносимо красивая
  • Тиночка, вау красотка
  • Прекрасна
  • Шикарно,Tina!
  • Зваблива Тина
  • Сегодня ты русалка, ты создаешь вольны
  • Куколка
  • Что за секс-символ Украины!

Скриншот комментариев

Ранее Тина уже публиковала фотоколлаж в аналогичном купальнике, чем буквально свела с ума сеть.

Также Тина Кароль ошеломила появлением в роскошном платье с экстремальным декольте в третьем эфире шоу "Танцы со звездами 2019".

"Само совершенство": Тина Кароль в облегающем платье взволновала сексуальными изгибами Умопомрачительное декольте Тины Кароль на Танцах со звездами 2019 свело с ума сеть
Новости Украины Тина Кароль
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