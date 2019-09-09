Глаз не отвести! Тина Кароль обнажила роскошный бюст в откровенном наряде на "Танцах со звездами 2019"

Певица показала в деталях свой образ для третьего эфира "Танцев со звездами 2019"
Тина Кароль, которая сейчас совмещает карьеру певицы и ведущей проекта "Танцев со звездами 2019", из эфира в эфир поражает умопомрачительными нарядами. Например, во втором выпуске шоу она появилась в платье с экстремальный декольте и прозрачной сетчатой юбкой, расшитой крупными зеркальными пайетками. Уже в это воскресенье, 8 сентября, она вскружила голову не менее роскошным и пикантным нарядом.
Поп-дива покорила шикарным кружевным платьем в пол с длинным шлейфом, в точности повторяющей плавные изгибы ее фигуры. Экстремальный вырез до талии подчеркнул линию декольте, позволив полбоваться шикарный бюстом певицы.
Свой образ Тина дополнила оригинальными аксессуарами в национальном стиле. Изящным браслетом с будто вышитым цветочным узором в украинском стиле, кольцом с этническим узором и небольшими елегантными сережками, которые идельно довершили комплект. В макияже Тина традиционно отдала предпочтение акценту на алые губы.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Поклонники пришли в восторг от фотосессии звезды. Они немогли отвести глаз от своей роскошной любимицы.
Скриншот комментариев
Ранее Тина Кароль покорила нежным образом в платье на тонких бретелях в бельевом стиле.