Напівгола Тіна Кароль дражнить мережу провокативним образом в сміливому вбранні

Співачка позували серед яскравих сіті-лайтів
Тіна Кароль останнім часом балут шанувальників спокусливими фото і навіть відео – у новому кліпі на пісню "Вабити" вона з'явилася відразу в кількох пікантних образах. Її літня пляжна фотосесія, зроблена в США, остаточно переконала фанів зведи в тому, що вона змінила імідж і стала більш відвертою у виборі нарядів і образів, ніж раніше. Розбурхують уяви знімки з'являються на сторінці поп-діви в Instagram із завидною регулярністю.
На свіжому фото зваблива Тіна позує в профіль з голою спиною у вельми оригінальному кроп-топі. Цей пикатный елемент гардеробу з довгим рукавом зірка підтримує рукою, щоб ненароком в кадр не потрапило нічого зайвого.
Тіна позує на тлі безлічі сітілайтів. В макіяжі вона віддала перевагу акценту на червоні губи, що давно вже стала впізнаваною "фішкою" зірки, а волосся з одного боку акуратно прибрала за допомогою шпильки.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Раніше артистка вже публікувала знімок в цьому ж вбранні, тільки фото було зроблене анфас. В кадрі Тіна також прикрила рукою розкішні груди, а кроп-топ оголив її плоский животик.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
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Раніше Тіна Кароль захопила мережу фото в оригінальному сріблястому купальнику, що підкреслив її сексуальні вигини. Поп-діва позувала в басейні.
До речі, Тіна Кароль підкорила появою в оригінальному розкішному вбранні з глибоким вирізом-декольте і шлейфом в третьому прямому ефірі шоу "Танці з зірками 2019".