Напівгола Тіна Кароль дражнить мережу провокативним образом в сміливому вбранні

Тіна Кароль останнім часом балут шанувальників спокусливими фото і навіть відео – у новому кліпі на пісню "Вабити" вона з'явилася відразу в кількох пікантних образах. Її літня пляжна фотосесія, зроблена в США, остаточно переконала фанів зведи в тому, що вона змінила імідж і стала більш відвертою у виборі нарядів і образів, ніж раніше. Розбурхують уяви знімки з'являються на сторінці поп-діви в Instagram із завидною регулярністю.

На свіжому фото зваблива Тіна позує в профіль з голою спиною у вельми оригінальному кроп-топі. Цей пикатный елемент гардеробу з довгим рукавом зірка підтримує рукою, щоб ненароком в кадр не потрапило нічого зайвого.

Тіна позує на тлі безлічі сітілайтів. В макіяжі вона віддала перевагу акценту на червоні губи, що давно вже стала впізнаваною "фішкою" зірки, а волосся з одного боку акуратно прибрала за допомогою шпильки.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Раніше артистка вже публікувала знімок в цьому ж вбранні, тільки фото було зроблене анфас. В кадрі Тіна також прикрила рукою розкішні груди, а кроп-топ оголив її плоский животик.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Ой, як гарно

Неймовірна

Боже, якась дівчинка

Вогонь

Тіна, яка ж ти красива

Яка спинка!

Яка шикарна

Така дівчинка-дівчинка. Яке сонце!

Ого, яка!

Яка мила!

Найкрасивіша

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль захопила мережу фото в оригінальному сріблястому купальнику, що підкреслив її сексуальні вигини. Поп-діва позувала в басейні.

До речі, Тіна Кароль підкорила появою в оригінальному розкішному вбранні з глибоким вирізом-декольте і шлейфом в третьому прямому ефірі шоу "Танці з зірками 2019".