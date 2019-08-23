Сексапильная Тина Кароль соблазняет юных красавчиков в новом клипе "Вабити"

Певица похвасталась точеной фигурой в откровенных образах
Украинская поп-дива Тина Кароль, которая последние дни будоражила воображение поклонников, публикуя в сети горячие кадры из своей новой видеоработы на композицию "Вабити", наконец презентовала долгожданный клип. Ролик был опубликован на официальном Youtube-канале исполнительницы и за несколько часов набрал более 260 тысяч просмотров.
Отметим, что в новом клипе Тина предстала настоящей соблазнительницей - сексуальной, кокетливой и лучезарной, а также немного игривой. Такой мы ее давно не видели!
В откровенном купальнике, коротком боди или трогательном платьице с принтом вишенок певица с легкостью объединяет сексуальность, веселье и хорошее настроение. При этом Кароль дает нам понять, что это всего лишь fun, еще одна грань ее яркого характера.
Видео: Тина Кароль - Вабити (youtube.com/TinaKarol)
По сюжету клипа два домработника, роль которых досталась талантливым танцорам Josh Killacky и Tim Milgram, добиваются внимания своей сексуальной хозяйки Тины. Та же купается в бассейне, томно загорает, занимается спортом и зажигает на танцполе в клубе вместе с обоими красавчиками.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Удалось ли им покорить сердце сексапильной красотки или это останется всего лишь их тайной фантазией - смотрите в клипе Тины Кароль "Вабити"!
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Поклонники артистки остались в восторге от яркого клипа и засыпали Тину комплиментами в комментариях.
Скриншот комментариев (youtube.com/TinaKarol)
Напомним, Тина Кароль умилила сеть забавным видео с 10-летним сыном Вениамином, в котором мальчик поддерживает маму перед выходом клипа Вабити и заодно учит ее английскому языку.
Ранее Тина Кароль рассказала, какие таланты перешли ее 10-летнему сыну Вениамину от умершего отца Евгения Огира. По ее словам, у мальчика отличные способности к математике.