Покрасилась? Эффектная Тина Кароль вызвала споры в сети своим образом

Украинская поп-дива Тина Кароль регулярно публикует на страничке в Intagram свежие фото, которые с нетерпением ждет ее многомиллионная армия поклонников. Фаны заметили, что в последнее время образы их любимицы становятся все более откровенными, и она с удовольствием демонстрирует свои идеальные формы на камеру. Пока подписчики теряются в догадках и задаются вопросом, что же стоит за такими переменами, Тина решила подлить масла в огонь и опубликовала эффектное фото, вызвав споры среди поклонников.

Тина запечатлена на портретном фото с ярким макияжем, в котором акцент сделан на алые губы певицы. Этот цвет помады давно стал ее визитной карточкой, кроме того, артистка даже выпустила лимитированную коллекцию этого косметического средства в любимом оттенке.

Но внимание поклонников привлек цвет волос звезды – похоже, Тина стала блондинкой и сделала покраску в одной из модных техник – балаяж. Впрочем, мнения поклонников разделились: одни решили, что смена оттенка волос – это всего лишь игра света и во всем виновата вспышка камеры, другие же считают, что Тина захотела изменить привычному имиджу.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Споры в сети вызвал и сам образ. Часть поклонников восхитилась макияжем и внешним обликом звезды, а другим ее лук не пришелся по вкусу и они посчитали фото неудачным.

"Не самое удачное фото", "Такая красивая!", "Как-то перебор в позировании и образе", "Не, ну слишком шикарно!", "Цвет волос не ваш", "Тинуся сделала балаяж, наверно", "Это фото немного не удачно", "Не только цвет волос, и с мейком что то не так: Тиночка стала похожа на возрастную мадам. Тина, вам идет натуральность", "Королева!", "Шикарная женщина", - писали фолловеры.

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Ранее Тина Кароль показала пикантный пляжный образ, порадовав поклонников эмоциональными фото.

Напомним, что Тина Кароль озадачила фанов откровенным фото, частично оголив пышную грудь.