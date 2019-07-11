Пофарбувалася? Ефектна Тіна Кароль викликала суперечки в мережі своїм образом

Українська поп-діва Тіна Кароль регулярно публікує на сторінці в Intagram свіжі фото, на які з нетерпінням чекає її багатомільйонна армія шанувальників. Фани помітили, що останнім часом образи їх улюблениці стають все більш відвертими, і вона з задоволенням демонструє свої ідеальні форми на камеру. Поки підписники губляться в здогадах і задаються питанням, що ж стоїть за такими змінами, Тіна вирішила підлити масла у вогонь і опублікувала ефектне фото, викликавши суперечки серед шанувальників.

Тіна відображена на портретному фото з яскравим макіяжем, в якому акцент зроблений на червоні губи співачки. Цей колір помади давно став її візитною карткою, крім того, артистка навіть випустила лімітовану колекцію цього косметичного засобу в улюбленому відтінку.

Але привернув увагу шанувальників колір волосся зірки – схоже, Тіна стала блондинкою і зробила фарбування в одній з модних технік – балаяж. Втім, думки шанувальників розділилися: одні вирішили, що зміна відтінку волосся – це всього лише гра світла і в усьому винен спалах камери, інші ж вважають, що Тіна захотіла змінити звичний імідж.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Суперечки в мережі викликав і сам образ. Частина прихильників захопилася макіяжем і зовнішнім виглядом зірки, а іншим її лук не припав до смаку і вони назвали фото невдалим.

"Не саме вдале фото", "Така красива!", "Якийсь перебір в позуванні і образі", "Ні, ну занадто шикарно!", "Колір волосся не ваш", "Тінуся зробила балаяж, напевно", "Це фото трохи не вдале", "Не тільки колір волосся, і з мейком щось не так: Тіночка стала схожа на вікову мадам. Тіна, вам йде натуральність", "Королева!", "Шикарна жінка", - писали фолловери.

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль показала пікантний пляжний образ, порадувавши шанувальників емоційними фото.

Нагадаємо, що Тіна Кароль здивувала фанів відвертим фото, частково оголивши пишні груди.