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Воздушная Тина Кароль захлестнула эмоциями на пляже

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.07.2019 - 13:27
Воздушная Тина Кароль захлестнула эмоциями на пляже
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Пляжные образы удаются певице особенно удачно

 Соблазнительная Тина Кароль продолжает интриговать своих фолловеров пляжными снимками и откровенными нарядами. Знаменитость публикует новые кадры едва ли не каждый день, провоцируя поклонников на бесчисленные комплименты.
 Так, свежие снимки не заставили себя ждать, на них певица на пляже резвится в ультракоротких шортах и легком топе с длинными рукавами на солнечном побережье. Правда, звезда выбрала черно-белые фотоснимки, но это ничуть не скрыло то солнечное настроение, которое царит в кадре. 

Воздушная Тина Кароль захлестнула эмоциями на пляжеФото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

На одном из кадров босая Тина запечатлена в прыжке с развивающимися волосами, на втором - она позирует, соблазнительно глядя в объектив фотографа. Пользователи Instagram тут же принялись нахваливать неземную воздушность поп-дивы и петь дифирамбы ее красоте.

  • Это охр*ненно как ты так делаешь, я сейчас задохнусь от эмоций , потрясающая 
  •  Пушинка наша...
  • Как красиво
  • Сногшебательно выглядите
  • Ласточка
  • Воздушные фото
  • Солнце
  • Красавица
  • Все горячее и горячее
 

Напомним, недавно Тина Кароль озадачила сеть довольно пикантным фото, на котором обнажились некоторые части ее тела. Знаменитость ни как не прокомментировала "жаркий" снимок

А еще Кароль удивила своей стройной фигурой и нереально узкой талией, которая вызвала даже зависть у поклонников. 

Ранее Тина Кароль впечатлила пляжным фотосетом, засветив стройные ножки и стальной пресс.

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