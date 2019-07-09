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"Твои откровения пугают": Кароль озадачила сеть пикантными фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.07.2019 - 14:26
"Твои откровения пугают": Кароль озадачила сеть пикантными фото
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фотоснимки украинской певицы становятся все "жарче"

 Тина Кароль окончательно сменила нежный образ романтичной девушки на роковую красотку. Она без стеснения публикует кадры с откровенных фотосъемок, на которых она позирует на камеру в сексуальных нарядах максимально оголяющих ее тело. Оставляя недосказанность и загадку, Тина соблазняет своими формами подписчиков в Instagram - очередное ее фото бьет рекорды популярности и обсуждения. В центре кадра на кровати с белоснежными простынями разместилась Тина в черном платье-сетке, обнажив плечи и показав глубокое декольте, так что фолловеры смогли рассмотреть ее грудь практически полностью.

&quot;Твои откровения пугают&quot;: Кароль озадачила сеть пикантными фото

Фото: Соблазнительная Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Подписчики пришли в восторг и волнение от откровений поп-дивы и тутже осыпали ее публикацию комплиментами.

 

Скриншот: Комментарии к посту Тины Кароль (instagram.com/tina_karol)

  • Тина, такие твои откровения пугают и радуют одновременно
  • А платье, то все ниже и ниже
  • Великолепна
  • Почему-то в этом фото столько грусти..
  • Ты такая тут нежная, прям, как розочка или какой-то такой цветок
  • Такая нежная 
  • Идеальная
  • Такая красива, хрупкая
  • Прекрасное фото, а нём какая- то тайна

 Поклонники отметили при этом грустный взгляд вокалистки и выразили обеспокоенность внезапной сменой ее имиджа.
 Напомним, что Тина Кароль не так давно раздразнила поклонников "хищным" нарядом. Надев стильный образ она позировала в необычной обстановке, а ее взгляд поклонники сравнили со взглядом пантеры пред прыжком.

 Кроме того, исполнительница выкладывает пикантные снимки с откровенных фотосессий все чаще, чем радует фанатов. Так Тина Кароль заинтриговала подписчиков в соцсетях, показав фото с невероятно глубоким декольте.

 Ранее Тина Кароль впечатлила пляжным фотосетом, показав стройные ножки.

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