ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Как пантера": Тина Кароль раздразнила поклонников "хищным" нарядом

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.07.2019 - 13:56
"Как пантера": Тина Кароль раздразнила поклонников "хищным" нарядом
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники отмечают, что стиль певицы заметно изменился

 Тина Кароль продолжает повышать градус сексуальности на своих фото, которые она публикует в соцсетях. Пляжные фото в купальниках сменяются откровенными нарядами, завораживающий взгляд манит и дразнит — эта обновленная Тина однозначно решила озадачить поклонников резкой сменой имиджа.

 Ни одно фото кумира не остается без активного обсуждения ее страстных нарядов, но большинство сходится в одном — такие перемены к лучшему. Новый образ от Кароль напомнил подписчикам ее страницы в Instagram пантеру перед прыжком. Певица в коротком топе оттенка нюд на тонких бретелях и юбки в хищный принт заворожила поклонников своей энергетикой, дополнив образ трендовыми белыми кроссовками. Позировала Тина на фоне металлического фургона, который добавил стиля кадру.

&quot;Как пантера&quot;: Тина Кароль раздразнила поклонников &quot;хищным&quot; нарядом

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Комментарии от подписчиков не заставили себя ждать:

 

Скриншот: Комментарии к посту Тины Кароль (instagram.com/tina_karol)

  • Жарко становится
  • Шик-блеск
  • Тино4каааааа, что же Вы делаете
  • Это бомба
  • Стройняшечка
  • Вау, Пресс, фигура.Шикарная, роскошная женщина
  • ну нереально круто
  • Богиня
  • Оу, боже мой, что за прекрасный человек на этой фотографии???
  • Лучшая
  • Дикая, как пантера
  • Сексуальная, опасная
  • шикарная

Кроме того, Тина Кароль поражает изменениями в своей фигуре, так недавно поклонники отметили, что звезда заметно похудела и поразила нереально узкой талией.

Напомним, что в последнее время звезда выкладывает пикантные снимки с откровенных фотосессий, так Тина Кароль показала фото с глубоким декольте.

Ранее Тина Кароль впечатлила пляжным фотосетом, показав стройные ножки.

"Зачем скрывала?": Тина Кароль показала, как на самом деле выглядит ее фигура "Какие ноги и бедра!" Тина Кароль обнажилась на камеру, вызвав фурор
Новости Украины Тина Карольпевецобраз
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь