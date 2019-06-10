"Пока папа в командировке": ненакрашенная Осадчая показала, как развлекается с сыном

Ведущая отправилась с малышом на автомобильную прогулку
Катя Осадчая позабавила поклонников новым фото с подросшим сыночком Иваном. Телеведущая показала, как они с малышом развлекаются, пока папы нет дома - Юрий Горбунов уехал в командировку.
На снимке она запечатлена за рулем автомобиля, при этом ребенок сидит у нее на коленях. Катя позировала в простой красной футболке и без грамма макияжа, а волосы собрала в хвост. Лицо сына ведущая по-прежнему не показывает - мальчик сидит боком к камере.
"Поки тато у відрядженні, мама виконує автомобільні забаганки :)" - шутливо написала Осадчая.
Фото: Катя Осадчая с сыном (instagram.com/kosadcha)
Подписчики знаменитости отметили, что она очень красивая без косметики и умилились такому кадру с сыночком. Однако некоторые обеспокоились безопасностью ребенка и заявили, что не стоит так его садить в авто, даже если оно не движется, ведь в случае столкновения он может пострадать.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Напомним, Катя Осадчая восхитила нежным фото без макияжа с любимыми цветами пионами.
Ранее Катя Осадчая показала фото в компании отца. Подписчики телеведущей нашли поразительное сходство между родными людьми.
К слову, Катя Осадчая вызвала фурор появлением во Львове в шикарном платье.