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"Пока папа в командировке": ненакрашенная Осадчая показала, как развлекается с сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.06.2019 - 10:27
"Пока папа в командировке": ненакрашенная Осадчая показала, как развлекается с сыном
Фото: Катя Осадчая с сыном (instagram.com/kosadcha)

Ведущая отправилась с малышом на автомобильную прогулку

Катя Осадчая позабавила поклонников новым фото с подросшим сыночком Иваном. Телеведущая показала, как они с малышом развлекаются, пока папы нет дома - Юрий Горбунов уехал в командировку.

На снимке она запечатлена за рулем автомобиля, при этом ребенок сидит у нее на коленях. Катя позировала в простой красной футболке и без грамма макияжа, а волосы собрала в хвост. Лицо сына ведущая по-прежнему не показывает - мальчик сидит боком к камере.

"Поки тато у відрядженні, мама виконує автомобільні забаганки :)" - шутливо написала Осадчая.

&quot;Пока папа в командировке&quot;: ненакрашенная Осадчая показала, как развлекается с сыном

Фото: Катя Осадчая с сыном (instagram.com/kosadcha)

Подписчики знаменитости отметили, что она очень красивая без косметики и умилились такому кадру с сыночком. Однако некоторые обеспокоились безопасностью ребенка и заявили, что не стоит так его садить в авто, даже если оно не движется, ведь в случае столкновения он может пострадать.

  • "Правду кажуть,що коли жінка з нафарбоним обличчям, то ніби одягнула на себе броню..а коли ось так по простому--то ніби відкриває свою душу..і дуже навіть мило:)"
  • "ПДД не отменяли даже для светских дам"
  • "Мама может все"
  • "Катю, вы очень красивая"
  • "Катюша!! так держать!!! Мама может быть кем угодно только папой не может быть!"
  • "Яка ти гарна без макияжа"
  • "Як мило глянути"
  • "Катенька вы прекрасны!!!!!!"
  • "А хто сказав що машина рухається???Катя позує на камеру значить стоїть, жодна мама не ризикне їхати і позувати коли маленька дитина на колінах"
  • "Когда столько подписчиков, надо прививать культуру перевозки ребёнка в Автокресле, а не подвергать его опасности ради фото и лайков (("
  • "Сподіваюсь, Ви не ідете ? Не можна не в кріслі, Катюша!"

&quot;Пока папа в командировке&quot;: ненакрашенная Осадчая показала, как развлекается с сыном

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая восхитила нежным фото без макияжа с любимыми цветами пионами.

Ранее Катя Осадчая показала фото в компании отца. Подписчики телеведущей нашли поразительное сходство между родными людьми.

К слову, Катя Осадчая вызвала фурор появлением во Львове в шикарном платье.

"Словно 16-ть!" Катя Осадчая восхитила нежным фото без макияжа с любимыми цветами Невероятно похожи: Катя Осадчая умилила фанов фото с отцом
Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбуновсын
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