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"Поки тато у відрядженні": ненафарбована Осадча показала, як розважається з сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.06.2019 - 10:27
"Поки тато у відрядженні": ненафарбована Осадча показала, як розважається з сином
Фото: Катя Осадча з сином (instagram.com/kosadcha)

Ведуча вирушила з малюком на автомобільну прогулянку

Катя Осадча потішила шанувальників новими фото з підрослим синочком Іваном. Телеведуча показала, як вони з малюком розважаються, поки тата немає вдома - Юрій Горбунов поїхав у відрядження.

На знімку вона відображена за кермом автомобіля, при цьому дитина сидить у неї на колінах. Катя позувала в простій червоній футболці і без грама макіяжу, а волосся зібрала в хвіст. Обличчя сина ведуча як і раніше не показує - хлопчик сидить боком до камери.

"Поки тато у відрядженні, мама виконує автомобільні забаганки :)" - жартівливо написала Осадча.

&quot;Поки тато у відрядженні&quot;: ненафарбована Осадча показала, як розважається з сином

Фото: Катя Осадча з сином (instagram.com/kosadcha)

Підписники знаменитості відзначили, що вона дуже красива без косметики і замилувались такому кадру з синочком. Однак деякі занепокоїлися безпекою дитини і заявили, що не варто так його садити в авто, навіть якщо воно не рухається, адже в разі зіткнення він може постраждати.

  • "Правду кажуть,що коли жінка з нафарбоним обличчя, то ніби одягнула на себе броню..а коли вісь так по простому-то ніби відкриває свою душу..і дуже навіть мило:)"
  • "ПДР не скасовували навіть для світських дам"
  • "Мама може все"
  • "Катю, ви дуже гарна"
  • "Катюша!! так тримати!!! Мама може бути ким завгодно тільки татом не може бути!"
  • "Яка ти гарна без макіяжу"
  • "Як мило глянути"
  • "ви прекрасні Катенька!!!!!!"
  • "А хто сказавши що машина рухається???Катя позує на камеру означати стоїть, жодна мама не ризикне їхати і позувати коли маленька дитина на колінах"
  • "Коли стільки підписників, треба прищеплювати культуру перевезення дитини в Автокріслі, а не піддавати його небезпеці для фото і лайків (("
  • "Сподіваюсь, Ви не ідете ? Не можна не в кріслі, Катюша!"

&quot;Поки тато у відрядженні&quot;: ненафарбована Осадча показала, як розважається з сином&quot;Поки тато у відрядженні&quot;: ненафарбована Осадча показала, як розважається з сином

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча захопила ніжним фото без макіяжу з улюбленими квітами півоніями.

Раніше Катя Осадча показала фото в компанії батька. Підписники телеведучої знайшли разючу подібність між рідними людьми.

До речі, Катя Осадча викликала фурор появою у Львові в шикарній сукні.

"Немов 16-ть!" Катя Осадча захопила ніжним фото без макіяжу з улюбленими квітами Неймовірно схожі: Катя Осадча замилувала фанів фото з батьком
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбуновсын
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