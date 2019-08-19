"Поездка была особенной": победительница Холостяк 9 заинтриговала фанатов

Победительница романтичного шоу Холостяк 9 Даша Квиткова практически неразлучна с главным героем проекта Никитой Добрыниным - пара уже живет вместе, часто путешествует и старается все свободное время проводить вдвоем. 21-летняя девушка с удовольствием делится в сети некоторыми подробностями их жизни, а также общается с поклонниками на разные темы.

Новым снимком на своей страничке в Instagram Даша очаровала и изрядно заинтриговала подписчиков. На фото она и Никита изображены в столице Дании Копенгагене на фоне знаменитой скульптуры Русалочки. Влюбленные нежно прижались лбами друг к дружке и выглядят очень счастливыми.

"Доброе утро! Тест на внимательность. Почему поездка в Копенгаген была для меня особенной? Кто первый напишет правильный ответ, тому отправлю маленький подарок", - загадочно подписала пост Квиткова.

Фото: Даша Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Конечно, фолловеры тут же принялись высказывать свои предположения - среди них первое признание в любви, предложение выйти замуж и даже заветные две полоски.

Подарила Никите поездку в Копенгаген, где и призналась в любви

Две полосочки?

Это был подарок Никите на День Рождения

Сделал предложение?

Впервые сказала (люблю тебя)

Он сказал что любит тебя

Предложение руки и сердца

Нікіта зізнався вам у коханні тому ця поїздка для вас особлива

Ви обручились

Это первая поездка после окончания проекта, когда не надо было прятаться

Никита решил жениться. если это так, то давно пора было это сделать

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, победительница Холостя 9 Даша Квиткова откровенно призналась в своих странностях и заморочках. К примеру, девушка принимает душ несколько раз в день.

Ранее Даша Квиткова поделилась секретами совместной жизни с Холостяком Никитой Добрыниным.