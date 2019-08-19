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"Поїздка була особливою": переможниця Холостяк 9 заінтригувала фанатів

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Дівчина попросила вгадати, чим поїздка в Данію була особливою для неї

Переможниця романтичного шоу Холостяк 9 Даша Квіткова практично нерозлучна з головним героєм проекту Микитою Добриніним - пара вже живе разом, часто подорожує і намагається весь вільний час проводити удвох. 21-річна дівчина із задоволенням ділиться в мережі деякими подробицями їхнього життя, а також спілкується з шанувальниками на різні теми.

Новим знімком на своїй сторінці в Instagram Даша зачарувала і неабияк заінтригувала підписників. На фото вона і Микита зображені у столиці Данії Копенгагені на тлі знаменитої скульптури Русалочки. Закохані ніжно притиснулись лобами один до одного і виглядають дуже щасливими.

"Доброго ранку! Тест на уважність. Чому поїздка в Копенгаген була для мене особливою? Хто перший напише правильну відповідь, тому відправлю маленький подарунок", - загадково підписала пост Квіткова.

Фото: Даша Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Звичайно, фолловери тут же почали висловлювати свої припущення - серед них перше визнання в любові, пропозиція вийти заміж і навіть заповітні дві смужки.

  • Подарувала Микиті поїздку в Копенгаген, де і зізналася в любові
  • Дві полосочки?
  • Це був подарунок Микиті на День Народження
  • Зробив пропозицію?
  • Вперше сказала (люблю тебе)
  • Він сказав що любить тебе
  • Пропозицію руки і серця
  • Нікіта зізнався вам у коханні тому ця поїздка для вас особлива
  • Ви побралися
  • Це перша поїздка після закінчення проекту, коли не треба було ховатися
  • Микита вирішив одружитися якщо це так, то давно пора було це зробити

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, переможниця Холостя 9 Даша Квіткова відверто зізналася у своїх дивацтвах і заморочках. Приміром, дівчина приймає душ кілька разів на день.

Раніше Даша Квіткова поділилася секретами спільного життя з Холостяком Микитою Добриніним.

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