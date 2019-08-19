"Поїздка була особливою": переможниця Холостяк 9 заінтригувала фанатів

Дівчина попросила вгадати, чим поїздка в Данію була особливою для неї
Переможниця романтичного шоу Холостяк 9 Даша Квіткова практично нерозлучна з головним героєм проекту Микитою Добриніним - пара вже живе разом, часто подорожує і намагається весь вільний час проводити удвох. 21-річна дівчина із задоволенням ділиться в мережі деякими подробицями їхнього життя, а також спілкується з шанувальниками на різні теми.
Новим знімком на своїй сторінці в Instagram Даша зачарувала і неабияк заінтригувала підписників. На фото вона і Микита зображені у столиці Данії Копенгагені на тлі знаменитої скульптури Русалочки. Закохані ніжно притиснулись лобами один до одного і виглядають дуже щасливими.
"Доброго ранку! Тест на уважність. Чому поїздка в Копенгаген була для мене особливою? Хто перший напише правильну відповідь, тому відправлю маленький подарунок", - загадково підписала пост Квіткова.
Фото: Даша Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)
Звичайно, фолловери тут же почали висловлювати свої припущення - серед них перше визнання в любові, пропозиція вийти заміж і навіть заповітні дві смужки.
Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)
Нагадаємо, переможниця Холостя 9 Даша Квіткова відверто зізналася у своїх дивацтвах і заморочках. Приміром, дівчина приймає душ кілька разів на день.
Раніше Даша Квіткова поділилася секретами спільного життя з Холостяком Микитою Добриніним.