Плюшевая красавица: Тина Кароль очаровала уютным домашним образом

Певица понизила градус соблазнительности и сделала ставку на женственность и романтичный взгляд
После бесчисленного фотопозирования в пикантных позах без белья и в полупрозрачных платьях, соблазнительно подчеркивающих идеальные формы украинской певицы, Тина Кароль похоже решила немного остепениться и порадовать подписчиков своего аккаунта в Instagram более уютными и нежными кадрами.
Недавно она опубликовала на своей странице в соцсетях фото в объемном теплом свитере, сделав основной акцент на лице и выразительном взгляде. Оттенок свитера был удачно подобран к цветотипу певицы, поэтому выгодно подчеркнул бездонные голубые глаза Тины. Макияж и укладку стилисты сделали в соответствии с форматом съемки — нюд и легкие волны, ниспадающие на плечи.
Похоже певица действительно утомилась от слишком откровенных и соблазнительных публикаций и сменила образ обольстительницы на уютную и романтичную Тину.
"Домашний" образ украинской звезды невероятно понравился ее поклонникам, которые в комментариях отметили, что без красной помады, неизменной детали мейкапа знаменитости, она выглядит гораздо нежнее и милее. Кроме того они указали на сходство Тины с молодой Аллой Пугачевой и даже Барбарой Брыльской времен фильма "Ирония судьбы или с легким паром".
Стоит отметить, что кое-кто из поклонников предположил, что возможно данный свитер принадлежит Дану Балану, который давно уже оказывает знаки внимания артистке, а на фотоссесию он ей просто его одолжил.