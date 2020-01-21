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Сильно красивая: Тина Кароль пикантно оголилась ради соблазнительного фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.01.2020 - 21:58
Сильно красивая: Тина Кароль пикантно оголилась ради соблазнительного фото
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица показала эффектное фото в одном свитере

Тина Кароль в первом выпуске юбилейного сезона проект Голос страны-10 сразила появлением в эффектном платье по фигуре от всемирно известного дизайнера, и не перестает радовать поклонников своими соблазнительными образами. Так, украинская поп-дива позволила себе появится перед фанами в пикантном образе без белья. Соответствующее фото опубликовано на странице певицы в Instagram.

Обольстительная Тина запечатлена со стороны спины. Она позирует в оригинальном в белоснежном кардигане на пуговицах. Свитер с объемными косами застегнут на спине, а линия плеча приспущена таким образом, что не трудно догадаться – под нарядом нет белья.

Кроме того, в кадре без труда можно рассмотреть стройные ножки Тины, которые не смог скрыть короткий пуловер. Поп-дива запечатлена босиком, сидя на декоративном белоснежном кубе. Она убрала рукой волосы так, что можно полюбоваться на ее изящный профиль.

Сильно красивая: Тина Кароль пикантно оголилась ради соблазнительного фото

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники звезды затаили дыхание, изучая в деталях горячий, но предельно эстетичный снимок. Некоторые из них предположили, что Тина раскрепостилась с появление в ее жизни любимого мужчины. К слову, в первом выпуске Голоса страны-10 звезда внезапно призналась Насте Каменских, что ревнует Дана Балана, который уже давно оказывает ей знаки внимания. Певец также весьма темпераментно отреагировал на симпатию артистки к одному из участников.

  • Красотка
  • Богиня
  • Красота и минимализм
  • Ну очень нежная! Просто нереальная красотка!
  • Огонь
  • Сильно красивая
  • Пушка
  • Клас
  • Она прекрасна
  • Красивая. Невероятно
  • Тина расцвела. У нее 100% мужчина ее мечты появился. Наконец-то

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль показала "образ принцессы" в платье от украинского дизайнера, стоимостью около 10 000 грн.

Соблазнительная Тина Кароль блистала на презентации Голосу країни 10 в полупрозрачном корсете Наш мышонок: Тина Кароль с экстремально глубоким декольте покорила редкой улыбкой
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