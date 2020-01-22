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Плюшева красуня: Тіна Кароль зачарувала затишним домашнім образом

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Співачка знизила градус спокусливості і зробила ставку на жіночність і романтичний погляд

Після незліченного фотопозування в пікантних позах без білизни і напівпрозорих сукнях, які спокусливо підкреслюють ідеальні форми української співачки, Тіна Кароль схоже вирішила трохи заспокоїтися і порадувати підписників свого аккаунта в Instagram більш затишними та ніжними кадрами.

Нещодавно вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережах фото в об'ємному теплому светрі, зробивши основний акцент на виразному обличчі і погляді. Відтінок светра був вдало підібраний до кольоротипу співачки, тому вигідно підкреслив бездонні блакитні очі Тіни. Макіяж і укладку стилісти зробили у відповідності з форматом зйомки — нюд і легкі хвилі, які спадають на плечі.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

  • Інтригуючий вихід Тіни Кароль в напівпрозорому корсеті на шоу Голос країни-10

Схоже співачка дійсно втомилася від занадто відвертих і спокусливих публікацій і змінила образ спокусниці на затишну і романтичну Тіну.

"Домашній" образ української зірки неймовірно сподобався її прихильникам, які в коментарях відзначили, що без червоної помади, незмінної деталі макіяжу знаменитості, вона виглядає набагато ніжніше і миліше. Крім того, вони вказали на схожість Тіни з молодою Аллою Пугачовою і навіть Барбарою Брильською часів фільму "Іронія долі або з легким паром".

  • Плюшева
  • У Дана светр забрала?)
  • ніжнятинка
  • Шикарна
  • Приголомшлива
  • Така тепла!
  • Дуже на знімку схожа на молоду Аллу Пугачову
  • краса улюблена
  • Біла Королева!!!
  • Така мила і домашня
  • Бубочка
  • кішечка
  • Вау, яка красива, незвичайна, ніжна. Як буд то Барбара з "Іронії Долі". Така барвиста і чуттєва!
  • Няшечка
  • ніжна красуня

Варто відзначити, що дехто з шанувальників припустив, що можливо цей светр належить Дану Балану, який давно вже робить знаки уваги артистці, а на фотосесію він їй просто його позичив.

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