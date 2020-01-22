Плюшева красуня: Тіна Кароль зачарувала затишним домашнім образом

Після незліченного фотопозування в пікантних позах без білизни і напівпрозорих сукнях, які спокусливо підкреслюють ідеальні форми української співачки, Тіна Кароль схоже вирішила трохи заспокоїтися і порадувати підписників свого аккаунта в Instagram більш затишними та ніжними кадрами.

Нещодавно вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережах фото в об'ємному теплому светрі, зробивши основний акцент на виразному обличчі і погляді. Відтінок светра був вдало підібраний до кольоротипу співачки, тому вигідно підкреслив бездонні блакитні очі Тіни. Макіяж і укладку стилісти зробили у відповідності з форматом зйомки — нюд і легкі хвилі, які спадають на плечі.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Інтригуючий вихід Тіни Кароль в напівпрозорому корсеті на шоу Голос країни-10

Схоже співачка дійсно втомилася від занадто відвертих і спокусливих публікацій і змінила образ спокусниці на затишну і романтичну Тіну.

"Домашній" образ української зірки неймовірно сподобався її прихильникам, які в коментарях відзначили, що без червоної помади, незмінної деталі макіяжу знаменитості, вона виглядає набагато ніжніше і миліше. Крім того, вони вказали на схожість Тіни з молодою Аллою Пугачовою і навіть Барбарою Брильською часів фільму "Іронія долі або з легким паром".

Плюшева

У Дана светр забрала?)

ніжнятинка

Шикарна

Приголомшлива

Така тепла!

Дуже на знімку схожа на молоду Аллу Пугачову

краса улюблена

Біла Королева!!!

Така мила і домашня

Бубочка

кішечка

Вау, яка красива, незвичайна, ніжна. Як буд то Барбара з "Іронії Долі". Така барвиста і чуттєва!

Няшечка

ніжна красуня

Варто відзначити, що дехто з шанувальників припустив, що можливо цей светр належить Дану Балану, який давно вже робить знаки уваги артистці, а на фотосесію він їй просто його позичив.