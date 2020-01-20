"Я горю": Дан Балан не на шутку приревновал Тину Кароль к участнику шоу Голос країни-10

Дан Балан и Тина Кароль (фото: 1+1)

Тина смогла подогреть интерес Балана

В воскресенье, 19 января, на телеканале 1+1 успешно состоялась премьера десятого юбилейного сезона Голосу країни, который запомнился общей песней тренеров, триумфальным возвращением финалистки четвертого сезона Ольги Мельник и эмоциональным выступлением Даниэля Салема, который пришел на проект ради дочери. Премьерный выпуск Голосу країни стал лучшей программой недели по аудитории 18-54 50К +, а охват по аудитории 4+ составил более 5 млн. телезрителей.

Вокальная битва эпохи началась с совместного выступления всех пяти тренеров - Тины Кароль, Дана Балана, MONATIK, ПТП и NK, которые исполнили яркий хит «Bad guy» Billie Eilish. Впервые наставники в новом составе собрались на одной сцене и зажгли зрителей в зале невероятным вокалом, восхищали танцами и мощной энергетикой.

Открытие 10-го сезона шоу Голос страны

Традиционно на проект Голос країни приходят не только народные герои, но и известные звезды, которых знает и любит вся страна. На этот раз за воплощением своей детской мечты о большой сцене пришел телеведущий, эксперт «Одруження наосліп», участник Танців з зірками 2019 Даниель Салем: «С детства я всегда мечтал стать рок-звездой. Я хочу показать своей дочери, что не нужно ничего бояться, я хочу ее вдохновлять. Три года назад, я узнал, что у меня есть новообразования в щитовидной железе, и это был такой колокольчик, что жизнь не бесконечна, и если ты будешь просиживать ее, то она пролетит мимо, как хорошее кино. Я выбрал быть в кино. Если есть мечта, ты можешь к ней прикоснуться, ведь никогда не поздно менять свою жизнь, наслаждаться ею, поэтому, не тратьте ее зря».

Даниэль проникновенно исполнил бессмертный хит Владимира Высоцкого - «07» и развернул сразу два кресла - Тины Кароль и ПТП и NK. По окончанию выступления ведущий прямо со сцены позвонил по видео-звонку своей четырехлетней дочери Луни, ведь она очень ждала, что папа пройдет в шоу.

Тина, как только повернулась к Даниэлю, сразу воскликнула - «Ты мой», чем вызвала ревность Дана.

При этом ревность Дана на єтом не закончилась.

«Ты безусловно талант и очень добрый человек. Человек семьи, почти идеальный», - говорила Тина Даниэлю.

«Ты так хорошо его знаешь? - перебил Тину Балан. - Настолько глубоко, что ты уже знаешь, что он идеальный. Умеешь ты это делать».

Ведущий решил, что хочет продолжить участие в шоу, и выбрал команду Тины Кароль.

Даниэль Салем на шоу Голос страны-10

Юбилейный сезон отличился сильными голосами и неординарными тембрами, за которые разгорелась нешуточная борьба между тренерами. По результатам первого дня, Тина Кароль и Дан Балан завоевали в свои команды по два участника, ПТП и NK забрали к себе только одного участника, а MONATIK стал лидером по количеству вокалистов - в его команде 3 человека.

Одним из самых ярких участников стал 22-летний учитель истории Назар Яцишин, который чувственно исполнил песню Lady Gaga «Shallow». Приход на шоу для парня стал судьбоносным, ведь он как раз предстал перед сложным выбором - дальше преподавать историю, идти в музыку. «Сейчас я преподаю ученикам 6,7-х классов историю Украины в небольшой львовской школе. Но еще с детства, когда я смотрел различные концерты, клипы, я представлял себя там, на сцене. Я горжусь тем, что я знаю историю нашей страны, но сегодня я готов стать частью музыкальной истории». Парню удалось развернуть три кресла, а Дан Балан, который стал его наставником, так прокомментировал выступление парня: «Я могу с первых секунд узнать талант. У тебя есть все: правильная техника, сердце, но вместо одного, у тебя где-то три-четыре-пять сердец. Я это сразу услышал».

Назар Яцишин исполнил песню Lady Gaga «Shallow»

В этом сезоне триумфально вернулась на «Голос країни» двадцатичетырёхлетняя Ольга Мельник, которая шла к своей мечте долгих шесть лет. Девушка уже принимала участие в четвертом сезоне шоу и заняла третье место в финале, но не смогла воспользоваться своим шансом стать звездой по состоянию здоровья: «Мышцы в спине не выдержали в тот момент. Мне тогда было 19 лет, я молодая девушка, а чувствовала себя полностью старой. Ногу отнимало, я не могла ни ходить, ни лежать, ничего не могла. Депрессия была ужасная. Сколько лет прошло, а мне до сих пор задают этот вопрос: «Почему ты в Виннице осталась, почему ты не в Киеве?». Я поняла, что трачу свое время и хочу вернуться на проект. Мне нужно засиять по-новому. Десятый сезон - это мой шанс, которым я хочу воспользоваться».

Девушка исполнила хит Billie Eillish «Lovely» и с первых секунд развернула тренерские кресла. Зрители в зале и тренеры аплодировали девушке стоя, а она не могла на сцене сдержать слез. «Ты встала на ноги и подняла весь зал и всех тренеров», - сказал ПТП. Дан Балан так прокомментировал выступление: «Я мечтал найти на проекте такой талант, для которого я мог бы писать и кого мог бы продюсировать. Я никогда не использовал никаких козырей для битвы за участника, но не в этом случае - у меня есть готовая песня для тебя. Ты меня очень сильно зацепила, и я хочу писать тебе песни». А Тина Кароль, к которой пошла вокалистка, подчеркнула, что девушка - пример для миллионов, кто разуверился в себе.

Запомнилось зрителям выступление и Александра Календы из Житомира: «Я начинающий музыкант, хотя и десять лет сомневался в своих силах. Сегодня я не могу потерять свой шанс выйти на эту легендарную сцену, ведь этот сезон - юбилейный». Вокалист исполнил хит Mr.President «Coco Jumbo» и повернул к себе все четыре кресла, став первым участником шоу и команды MONATIK.

Кто сможет привести своих подопечных к победе в главной битве эпохи - юбилейного сезона «Голосу країни -10» узнаем в скором времени.