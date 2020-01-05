В пиджаке на голое тело: Ольга Фреймут соблазнила стильным черно-белым фотосетом

Ольга Фреймут в недавней видеотрансляции ответила на вопросы своих поклонников, среди которых встречались и весьма личные, а также решилась на признания о коллеге Сергее Притуле, с которым много лет проработала вместе на одном канале, и своем муже Владимире Локотко. Ведущая решила опубликовать ответы на странице в Instagram, а также поделилась стильной черно-белой фотосессией в весьма соблазнительных, но эстетичных образах.

Теледива позировала в брючном костюме со штанами-палаццо. Она набросила пиджак на голое тело. На другом фото Ольга запечатлена в светлой шелковой майке с пуговицами и на тонких бретелях. Также ведущая показала чарующее портретное фото.

"Для мене бути леді — це мати гарну освіту, не обов’язково бути багатійкою, але обов’язково бути охайною. Мати гарний смак і дбати про те, щоб людям навколо тебе було добре", - заявила ведущая.

Подписчики Ольги не смогли пройти мимо обворожительной телеведущей, которая на каждом кадре раскрывалась с новой стороны.

Вы такая гарнюня

Супер!

Дуже гарна та естетична

Оля, очень класные фотографии!

Дуже гарно, натуральная краса

Ви дуже гарні

Красиві фото

Чарівна та розумна! Обожнюю!

Бездоганна

Скриншот комментариев

Напомним, что Ольша Фреймут очаровала семейным отдыхом в ОАЭ, где встретила Новый Год с родными и близкими – мужем и тремя детьми. Она показала пляжные фото на берегу океана.

Ранее Ольга Фреймут показала свою маму Аллу Михайловну. Поклонники ведущей справедливо заметили, что женщина выглядит просто потрясающе.