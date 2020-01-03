"Если люблю, то навсегда": Ольга Фреймут сделала неожиданные заявления о Притуле и муже

Фото: Ольга Фреймут с мужем (instagram.com/freimutolia)

Ведущая поделилась своим правилом красоты

Ольга Фреймут вместе с мужем Владимиром Локотком и тремя детьми Валерием, Евдокией и старшой дочкой Златой встретила Новый год в жарких странах. Семья отправилась отмечать праздник под пальмами в ОАЭ, а именно – в Абу-Даби. Воспользовавшись паузой в работе и свободным временем, ведущая решила ответить на вопросы поклонников. В Instastories она поделилась своими правилами красоты, вспомнила о Сергее Притуле, а также высказалась о работе с мужем.

Так, Ольга уточнила, что больше не будет сниматься в проекте "Від пацанки до панянки" на "Новом канале", ведь с мужем лучше не работать вместе. (Владимир Локотко – экс- гендиректор канала, а ныне возглавляет продакшен телегруппы StarLightMedia).

"Хороший проект, но без меня. Потому что в компании моего мужа… Муж и жена работать вместе не могут", - заявила Ольга.

Фото: Ольга Фреймут с мужем (instagram.com/freimutolia)

Кстати, на Новый год теледива сделала мужу особенный подарок. "Я подарила своему мужу книгу, которую готовила два года, это ограниченное издание. Там я собирала фразы своих детей на протяжение двух лет. Это так весело", - призналась она.

Также Ольга рассказала о своем секрете стройности и красоты. "Мое правило – все делать мало. Мало есть, мало спать, мало пить. Я о "Просекко", - с улыбкой уточнила ведущая.

Фото: Ольга Фреймут с мужем (instagram.com/freimutolia)

У ведущей есть также собственное правило успеха. "Важно не изменять ни кому-то, ни себя, никогда и не при каких обстоятельствах. И тогда ты будешь собой, и тогда не стыдно будет с утра смотреть на себя в зеркало", - уверяет она.

Телезвезда старается быть примером для своих детей, но, по словам Ольги, это непросто. "Быть примером для своих детей – самое сложное. Потому что иногда хочется и шикнуть, и выматериться, и плохо одеться, и ухо почесать. Держу себя в руках", – рассказывает Ольга.

Фото: Ольга Фреймут с мужем и детьми (instagram.com/freimutolia)

Неожиданностью стал ответ ведущей на вопрос, скучает ли она по Сергею Притуле, с которым когда-то работала на "Новом канале". "Скучаю. Потому что я из тех, кто если любит, то навсегда", - заявила Фреймут.

Ранее Ольга Фреймут впечатлила совместным фото с цветущей мамой-красавицей.