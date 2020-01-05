У піджаку на голе тіло: Ольга Фреймут спокусила стильним чорно-білим фотосетом

Ведуча розбурхала шанувальників сміливими фото
Ольга Фреймут у недавній відеотрансляції відповіла на запитання своїх шанувальників, серед яких зустрічалися і дуже особисті, а також зважилася на зізнання про колегу Сергія Притулу, з яким багато років пропрацювала разом на одному каналі, і свого чоловіка Володимира Локотко. Ведуча вирішила опублікувати відповіді на сторінці в Instagram, а також поділилася стильною чорно-білою фотосесією в дуже спокусливих, але естетичних образах.
Теледіва позувала в брючному костюмі зі штанами-палаццо. Вона накинула піджак на голе тіло. На іншому фото Ольга відображена у світлій шовкової майці з гудзиками і на тонких бретелях. Також ведуча показала магнетичне портретне фото.
"Для мене бути леді — це мати гарну освіту, не обов'язково бути багатійкою, але обов'язково бути охайною. Мати гарний смак і дбати про те, щоб людям навколо тебе було добре", - заявила ведуча.
Підписники Ольги не змогли пройти повз чарівної телеведучої, яка на кожному кадрі розкривається з нового боку.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що Ольша Фреймут зачарувала сімейним відпочинком в ОАЕ, де зустріла Новий Рік з рідними і близькими – чоловіком і трьома дітьми. Вона показала пляжні фото на березі океану.
Раніше Ольга Фреймут показала свою маму Аллу Михайлівну. Шанувальники ведучої справедливо помітили, що жінка виглядає просто приголомшливо.