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"Как сестрички": Ольга Фреймут растрогала нежными фото с красавицей мамой

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.12.2019 - 12:27
"Как сестрички": Ольга Фреймут растрогала нежными фото с красавицей мамой
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведущая поздравила родного человека с днем рождения

Ольга Фреймут не очень часто делится в сети личным, но иногда все же показывает фото с мужем Владимиром Локотко или детьми, которых у нее аж трое. А недавно 37-летняя телеведущая удивила поклонников архивным фото и показала, как выглядела, когда ей было 20 лет. А на этот раз знаменитость решила показать фанам свою маму, а заодно поздравила ее с днем рождения.

На нежных черно-белых кадрах, опубликованных в Instagram Фреймут, она запечатлена в обнимку с мамой Аллой Михайловной.

Ольга позирует в цветастой блузке, в тон которой она подобрала белые джинсы-скинни, а именинница – в лаконичном полосатом платье с рукавом три четверти. Обе женщины счастливо улыбаются на камеру.

В подписи теледива трепетно поздравила маму с днем рождения.

&quot;Как сестрички&quot;: Ольга Фреймут растрогала нежными фото с красавицей мамой

Фото: Ольга Фреймут с мамой (instagram.com/freimutolia)

"Мама - моє натхнення, доказ того, що немає нічого неможливого і мріяти потрібно високо. Вона завжди сяє, блакитні очі переповнені теплом, у неї багато друзів і тих, кому вона допомагає... Мамочка, ти завжди на моєму боці, навіть, коли я не права; а доленосні помилки ти називаєш "корисним досвідом". ­Будь щасливою і здоровою, адже ти джерело моєї сили і впевненості. З Днем народження!" - написала Фреймут.

&quot;Как сестрички&quot;: Ольга Фреймут растрогала нежными фото с красавицей мамой

Фото: Ольга Фреймут с мамой (instagram.com/freimutolia)

Поклонники присоединились к поздравлениям, также многие отметили, что Ольга с мамой очень похожи и обе настоящие красавицы.

  • Олічка яка у Вас красива мамаІ Ви Красуня
  • Дуже щира свiтлина!
  • Така світла жінка!
  • Які прекрасні та квітучі! Щиро вітаю Вашу матусю, пані Олю
  • Мама очень красивая
  • Вітаю, бережіть батьків
  • Очень красивые. Как две сестрички. Здоровья Вам, счастья, благополучия, мира и всего самого наилучшего.
  • Які ви гарні!
  • Какие Вы красивые девченки, мамочку с праздником
  • Одно лицо
  • Вітання мамі.Ви класні,так тримати.
  • Вы очень похожи!

&quot;Как сестрички&quot;: Ольга Фреймут растрогала нежными фото с красавицей мамой

Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Напомним, ранее нежная Ольга Фреймут умилила домашним фотосетом с мужем. Некоторые кадры сделал сын телеведущей.

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