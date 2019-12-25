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"Красивая семья": Ольга Фреймут похвасталась отпуском с мужем в теплых краях

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.12.2019 - 17:29
"Красивая семья": Ольга Фреймут похвасталась отпуском с мужем в теплых краях
Фото: Ольга Фреймут с мужем (instagram.com/freimutolia)

Пара отправилась на отдых в ОАЭ

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут не очень часто радует поклонников личными кадрами, так что каждое новое фото с мужем или детьми встречается ими с радостью. Кстати, недавно знаменитость показала еще и свою красавицу маму, а заодно душевно поздравила ее с днем рождения. А в преддверии Нового года Ольга с супругом Владимиром Локотко улетела в теплые края.

На своей странице в Instagram Ольга поделилась солнечным и ярким совместным фото с любимым. Счастливая пара позирует в обнимку босиком на песке у моря - для отпуска они выбрали ОАЭ, а именно город Абу-Даби.

Фреймут показала стильный повседневный total white образ в белых джинсах и толстовке, Владимир же был в белой футболке и синих шортах.

"Всім привіт з сонячного Абу-Дабі!" - прокомментировала счастливая ведущая.

&quot;Красивая семья&quot;: Ольга Фреймут похвасталась отпуском с мужем в теплых краях

Фото: Ольга Фреймут с мужем (instagram.com/freimutolia)

Пользователи сети активно желают паре хорошего отдыха и умиляются очаровательному снимку.

  • Шикарное фото
  • Какие красивые
  • Гарне фото! Гарні люди! Ура, я теж вгадала ОАЄ - ЦЕ Є РАЙ НА ЗЕМЛІ
  • Какая же красивая семья! Здоровья Вам и родным!
  • Супер!!!
  • Гарного відпочинку.
  • Неймовірні
  • Класнюча Олюнечка!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Кстати, Ольга и Владимир официально расписались только после рождения третьего ребенка (дочка Евдокия, родилась 28 июня 2017 года), и Ольга взяла фамилию мужа - Локотко.

Напомним, ранее нежная Ольга Фреймут умилила домашним фотосетом с мужем. Некоторые кадры сделал сын телеведущей.

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