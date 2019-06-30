"Пани ведьмочка": Верка Сердючка удивила сеть своим новым образом

Верка Сердючка порадовала своих поклонников новой фотографией в непривычном для нее образе. Новый снимок артистка выставила на своей странице в Instagram.

На фото Сердючка я ярко-красном платье стоит на фоне леса и держит в одной руке череп, а в другой маленькую сову.

Верка Сердючка взбудоражила сеть новым образом (фото: instagram.com/v_serduchka)

Пользователи сети прокомментировали ее фотографию:

Богиня;

Вы прекрасный человек, восхищаюсь вами;

Пани ведьмочка;

Ой, ну красавица, коса до пояса!

Когда тебе грустно, тяжело, ты просто включаеш песню… "Хорошо, все будет хорошо" и в жизнь приходят яркие краски… все сразу меняется. Спасибо вам огромное;

Андрей Михайлович мастер перевоплощения;

Челка огонь;

Вы в любой образ можете перевоплотится, талант!!!

Бомба.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что недавно Верка Сердючка в белых колготках покаталась на "банане". Компанию в "покатушках" по днепровских волнах на желтом аттракционе Андрею Данилко составила мама Верки Сердючки (Инна Белоконь).

Ранее сообщалось о том, что Верка Сердючка показала новое фото с мамой. Данная фотография украинской суперзвезды восхитила поклонников сценического образа Андрея Данилко.

Мы также писали о том, что Верку Сердючку восторженно встречали в Израиле и фотографировались со звездой полтора часа, поскольку желающих сделать снимок на память оказалось очень много.