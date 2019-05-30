Верку в премьер-министры: Сердючка заинтриговала новым фото

Верка Сердючка взбудоражила своих поклонников новым фото с мамой
Верка Сердючка показала новое фото с мамой. Этот снимок, опубликованный в Instagram-аккаунте украинской суперзвезды, восхитил поклонников образа Андрея Данилко.
Фото было сделано во время гастролей Верки Сердючки в одном из городов США. А именно - в Нью-Йорке. Если быть еще более точным, то звезды сфотографировались во время прогулки по Центральному парку (Central Park) - это, между прочим, один из крупнейших и известнейших в мире парков. Фанаты предполагают, что Сердючка даст шоу на Манхэттене.
Верка Сердючка с мамой в Нью-Йорке (фото: instagram.com/v_serduchka)
А пока певица развлекается за океаном, пользователи активно комментируют ее свежий снимок.
Отметим, что многие юзеры советуют Данилку и его альтер-эго идти в политику, как это сделали Святослав Вакарчук, Владимир Зеленский, а недавно и Оля Полякова, создавшая свою партию.
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Кстати, в Instagram звезды появился еще один забавный снимок. В посте показана Сердючка образца 2000-х годов в синем наряде. А справа от нее - модель в платье популярного бренда Balenciaga. Поклонники Верки Сердючки сочли эти наряды очень похожими.
Верка Сердючка рассмешила фанатов (instagram.com/v_serduchka)
Напомним, что недавно украинцы обратились к звездам шоу-бизнеса, которые идут в политику.
Ранее мы писали о том, что Андрей Данилко откровенно рассказал о планах Насти Каменских и Потапа относительно детей.