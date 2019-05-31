Верка Сердючка в белых колготках покаталась на банане (фото)

Верка Сердючка показала новое фото с мамой и рассмешила сеть
Верка Сердючка после поездки в Нью-Йорк, где они с мамой гуляли по Центральному парку, уже успела порадовать фанатов фотографией, сделанной в Киеве.
Так, в Instagram-аккаунте украинской суперзвезды появился снимок, на котором видно, как Андрей Данилко в образе Верки Сердючки катается по Днепру на надувном плавсредстве, который в народе называют "бананом". Компанию в "покатушках" по днепровских волнах на желтом аттракционе Данилко составила мама Верки Сердючки (Инна Белоконь).
Верка Сердючка на фото - в привычном образе - со звездой на голове, ярком костюме и белых колготках.
Верка Сердючка покаталась на банане по Днепру (фото: instagram.com/v_serduchka)
Пользователей сети здорово повеселил этот снимок.
Ранее мы писали о том, что Андрей Данилко откровенно рассказал о планах Насти Каменских и Потапа относительно детей.