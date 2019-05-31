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Верка Сердючка в белых колготках покаталась на банане (фото)

STYLERПерсоны    31.05.2019 - 16:18
Верка Сердючка в белых колготках покаталась на банане (фото)
Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Верка Сердючка показала новое фото с мамой и рассмешила сеть

Верка Сердючка после поездки в Нью-Йорк, где они с мамой гуляли по Центральному парку, уже успела порадовать фанатов фотографией, сделанной в Киеве.

Так, в Instagram-аккаунте украинской суперзвезды появился снимок, на котором видно, как Андрей Данилко в образе Верки Сердючки катается по Днепру на надувном плавсредстве, который в народе называют "бананом". Компанию в "покатушках" по днепровских волнах на желтом аттракционе Данилко составила мама Верки Сердючки (Инна Белоконь).

Верка Сердючка на фото - в привычном образе - со звездой на голове, ярком костюме и белых колготках.

Верка Сердючка в белых колготках покаталась на банане (фото)

Верка Сердючка покаталась на банане по Днепру (фото: instagram.com/v_serduchka)

Пользователей сети здорово повеселил этот снимок.

  • Никто так не поднимет настроение как Сердючка!
  • Точно. Ничего такого не делают, а смешно. Самородок.
  • Божечки! Если бы я увидела это вживую! Просто класс!
  • С возвращением в родную гавань!
  • Главное, чтоб ЗВЕЗДА не утонула.
  • Плывут акулы шоу-бизнеса.
  • Я валяюсь просто!!!
  • Андрей, благодарю за то, что ты есть! Мы земляки, полтавчане, и ты для меня большая отрада и вдохновение. Удачи тебе во всем, вдохновения на новые проекты и достижения, счастья и Божьей помощи.
  • Эти нарядные колготы.

Ранее мы писали о том, что Андрей Данилко откровенно рассказал о планах Насти Каменских и Потапа относительно детей.

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