"Пані відьмочка": Вєрка Сердючка здивувала мережу своїм новим образом

Вєрка Сердючка порадувала своїх шанувальників новою фотографією в незвичному для неї образі. Новий знімок артистка виставила на своїй сторінці в Instagram.

На фото Сердючка я яскраво-червоній сукні стоїть на тлі лісу і тримає в одній руці череп, а в іншій маленьку сову.

Вєрка Сердючка розбурхала мережу новим образом (фото: instagram.com/v_serduchka)

Користувачі мережі прокоментували її фотографію:

Богиня;

Ви прекрасна людина, захоплююся вами;

Пані відьмочка;

Ой, ну красуня, коса до пояса!

Коли тобі сумно, тяжко, ти просто включаеш пісню... "Хорошо, все будет хорошо" і життя приходять яскраві фарби... все відразу міняється. Спасибі вам величезне;

Андрій Михайлович майстер перевтілення;

Чубчик вогонь;

Ви у будь-який образ можете перевтілиться, талант!!!

Бомба.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що нещодавно Вєрка Сердючка в білих колготках покаталася на "банані". Компанію в "покатушках" по дніпровських хвилях на жовтому атракціоні Андрію Данилку склала мама Вєрки Сердючки (Інна Білоконь).

Раніше повідомлялося про те, що Вєрка Сердючка показала нове фото з мамою. Дана фотографія української суперзірки захопила шанувальників сценічного образу Андрія Данилка.

Ми також писали про те, що Вєрку Сердючку захоплено зустрічали в Ізраїлі і фотографувалися із зіркою півтори години, оскільки бажаючих зробити знімок на пам'ять виявилося дуже багато.