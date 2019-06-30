"Пані відьмочка": Вєрка Сердючка здивувала мережу своїм новим образом

Українська суперзірка Вєрка Сердючка продемонструвала шанувальникам новий образ
Вєрка Сердючка порадувала своїх шанувальників новою фотографією в незвичному для неї образі. Новий знімок артистка виставила на своїй сторінці в Instagram.
На фото Сердючка я яскраво-червоній сукні стоїть на тлі лісу і тримає в одній руці череп, а в іншій маленьку сову.
Вєрка Сердючка розбурхала мережу новим образом (фото: instagram.com/v_serduchka)
Користувачі мережі прокоментували її фотографію:
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що нещодавно Вєрка Сердючка в білих колготках покаталася на "банані". Компанію в "покатушках" по дніпровських хвилях на жовтому атракціоні Андрію Данилку склала мама Вєрки Сердючки (Інна Білоконь).
Раніше повідомлялося про те, що Вєрка Сердючка показала нове фото з мамою. Дана фотографія української суперзірки захопила шанувальників сценічного образу Андрія Данилка.
Ми також писали про те, що Вєрку Сердючку захоплено зустрічали в Ізраїлі і фотографувалися із зіркою півтори години, оскільки бажаючих зробити знімок на пам'ять виявилося дуже багато.