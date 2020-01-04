Пакуем вещи: Слава Каминская призналась, куда отправится на новогодние каникулы с детьми

Певица решила улететь в теплые края
2019 год был для Славы Каминской непростым - певица развелась с мужем Эдгаром, оставшись одна с двумя детьми. Однако новогодняя ночь подарила ей исполнение давней мечты - долгожданное воссоединение семьи. Артистка встретила 2020 год в компании самых родных людей - дочери, сына и мамы, а также впервые к ним присоединился ее отец, с которым они долгое время не общались. Новый год с бабушкой и дедушкой стал первым не только для детей Славы, но и для нее самой. А в начале января артистка решила увезти малышей на новогодние каникулы.
На своей странице в Instagram Каминская опубликовала милое фото с сыном Леонардом, на котором они заняты приятными хлопотами - собирают вещи в поездку. В кадре царит настоящий кавардак, а одетая в синий спортивный костюм солистка НеАнгелов нежно целует мальчика, делая с ним селфи. Очаровательный момент был кем-то запечатлен со стороны.
"Пакуем вещи на "сказочноЕбали" :)))) что брать?" - прокомментировала снимок исполнительница.
Фото: Слава Каминская с сыном Леоном (instagram.com/babaslavka)
Подписчики Славы тут же засыпали ее советами, особенно призывая не забыть взять побольше купальников, чтобы радовать их яркими снимками.
Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)
Напомним, Слава из НеАнгелов откровенно поделилась итогами 2019 года, призвав больше жить в реальной жизни, чем в сети.