"Да, чувства": Слава Каминская прокомментировала поцелуй с бывшим мужем

Солистка группы "НеАнгелы" объяснила нежности на публике с Эдгаром Каминским
Участница известной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая вызвала массу обсуждений в сети из-за поцелуя со своим бывшим супругом Эдгаром Каминским, прокомментировала свой поступок.
Она разместила на свою страничку в Instagram то самое скандальное фото, сделанное на дне рождения их совместных детей, и объяснила его.
"Я знаю, вы хотите обсудить! Мы родители своих детей! Да, чувства, возможно есть! Но у каждого своя жизнь! Точечка", - лаконично и двусмысленно прокомментировала Каминская.
Эдгар и Слава Каминские (Фото: instagram.com/babaslavka)
Однако поклонники пары Каминских все же желают мира бывшим супругам:
Скриншот: instagram.com/babaslavka
Скриншот: instagram.com/babaslavka
Скриншот: instagram.com/babaslavka
Скриншот: instagram.com/babaslavka
Напомним, что Слава Каминская имеет двоих детей от пластического хирурга Эдгара Каминского - 4-летнюю Лауру и 5-летнего Леонарда. Пара, после пяти лет брака, объявила о разводе летом этого года.