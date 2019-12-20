"Да, чувства": Слава Каминская прокомментировала поцелуй с бывшим мужем

Слава Каминская (Фото: instagram.com/babaslavka)

Солистка группы "НеАнгелы" объяснила нежности на публике с Эдгаром Каминским

Участница известной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая вызвала массу обсуждений в сети из-за поцелуя со своим бывшим супругом Эдгаром Каминским, прокомментировала свой поступок.

Она разместила на свою страничку в Instagram то самое скандальное фото, сделанное на дне рождения их совместных детей, и объяснила его.

"Я знаю, вы хотите обсудить! Мы родители своих детей! Да, чувства, возможно есть! Но у каждого своя жизнь! Точечка", - лаконично и двусмысленно прокомментировала Каминская.

Эдгар и Слава Каминские (Фото: instagram.com/babaslavka)

Однако поклонники пары Каминских все же желают мира бывшим супругам:

Просто нереальная пара!

Жаль, так хотелось видеть вас вместе. Вы очень классная пара! Миритесь!

Ураааа, счастья вашей семье.

Шикарно! Идеально!

Это очень мудро, во благо деток! Слава, вы большая молодец!

Если есть, за что бороться, и еще хоть капелька, то никогда не поздно... Главное, чтобы именно вам было хорошо!

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Скриншот: instagram.com/babaslavka

Скриншот: instagram.com/babaslavka

Скриншот: instagram.com/babaslavka

Скриншот: instagram.com/babaslavka

Напомним, что Слава Каминская имеет двоих детей от пластического хирурга Эдгара Каминского - 4-летнюю Лауру и 5-летнего Леонарда. Пара, после пяти лет брака, объявила о разводе летом этого года.