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"Да, чувства": Слава Каминская прокомментировала поцелуй с бывшим мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.12.2019 - 09:12
"Да, чувства": Слава Каминская прокомментировала поцелуй с бывшим мужем
Слава Каминская (Фото: instagram.com/babaslavka)

Солистка группы "НеАнгелы" объяснила нежности на публике с Эдгаром Каминским

Участница известной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая вызвала массу обсуждений в сети из-за поцелуя со своим бывшим супругом Эдгаром Каминским, прокомментировала свой поступок.

Она разместила на свою страничку в Instagram то самое скандальное фото, сделанное на дне рождения их совместных детей, и объяснила его.

"Я знаю, вы хотите обсудить! Мы родители своих детей! Да, чувства, возможно есть! Но у каждого своя жизнь! Точечка", - лаконично и двусмысленно прокомментировала Каминская.

&quot;Да, чувства&quot;: Слава Каминская прокомментировала поцелуй с бывшим мужемЭдгар и Слава Каминские (Фото: instagram.com/babaslavka)

Однако поклонники пары Каминских все же желают мира бывшим супругам:

  • Просто нереальная пара!
  • Жаль, так хотелось видеть вас вместе. Вы очень классная пара! Миритесь!
  • Ураааа, счастья вашей семье.
  • Шикарно! Идеально!
  • Это очень мудро, во благо деток! Слава, вы большая молодец!
  • Если есть, за что бороться, и еще хоть капелька, то никогда не поздно... Главное, чтобы именно вам было хорошо!
  • Мой папа женился на маме 3 раза...

&quot;Да, чувства&quot;: Слава Каминская прокомментировала поцелуй с бывшим мужем

Скриншот: instagram.com/babaslavka

&quot;Да, чувства&quot;: Слава Каминская прокомментировала поцелуй с бывшим мужем

Скриншот: instagram.com/babaslavka

&quot;Да, чувства&quot;: Слава Каминская прокомментировала поцелуй с бывшим мужем

Скриншот: instagram.com/babaslavka

&quot;Да, чувства&quot;: Слава Каминская прокомментировала поцелуй с бывшим мужем

Скриншот: instagram.com/babaslavka

Напомним, что Слава Каминская имеет двоих детей от пластического хирурга Эдгара Каминского - 4-летнюю Лауру и 5-летнего Леонарда. Пара, после пяти лет брака, объявила о разводе летом этого года.

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