Пакуємо речі: Слава Камінська зізналася, куди відправиться на новорічні канікули з дітьми

2019 рік був для Слави Камінської непростим - співачка розлучилася з чоловіком Едгаром, залишившись одна з двома дітьми. Однак новорічна ніч подарувала їй виконання давньої мрії - довгоочікуване возз'єднання сім'ї. Артистка зустріла 2020 рік в компанії найрідніших людей - дочки, сина і матері, а також вперше до них приєднався її батько, з яким вони довгий час не спілкувалися. Новий рік з бабусею і дідусем став першим не тільки для дітей Слави, але й для неї самої. А на початку січня артистка вирішила забрати малюків на новорічні канікули.

На своїй сторінці в Instagram Камінська опублікувала миле фото з сином Леонардом, на якому вони зайняті приємними клопотами - збирають речі в поїздку. В кадрі панує справжній розгардіяш, а одягнена в синій спортивний костюм солістка НеАнгелів ніжно цілує хлопчика, роблячи з ним селфи. Чарівний момент був кимось зображений з боку.

"Пакуємо речі на "сказочноЕбали" :)))) що брати?" - виконавиця прокоментувала знімок.

Фото: Слава Камінська з сином Леоном (instagram.com/babaslavka)

Підписники Слави тут же засипали її порадами, особливо закликаючи не забути взяти побільше купальників, щоб радувати їх яскравими світлинами.

Красивущі купальники і пляжні туніки

Аптечку і сонцезахисний крем!)

Гарний настрій, а якщо щось забула, можна придбати там. Головне - настрій! Гарного відпочинку!!!

Багато купальників,вічно сниться,що їду на море,а купальник забула!!!

Джинсові шорти Не бери!! Що то летить, натуральне, легке ну або там купиш. гарного відпочинку

Сподіваюся Едгар Ваш вже одумався і теж пакується. дуже люблю Вас, Слава, Ваш голос, енергію і творчість! Нехай в Новому Році все збудеться найкращим для Вас чином!

Тут дуже волого... Багато купальників, шорти і футболки і крем сонцезахисний

Чим менше речей тим краще

Аптечку для малих, і відмінний настрій , і купальники ))))

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів відверто поділилася підсумками 2019 року, закликавши більше жити в реальному житті, ніж у мережі.