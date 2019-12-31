Ради чего это все? Слава из НеАнгелов откровенно поделилась итогами 2019 года

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица отметила, что жизнь может быть яркой и вне соцсетей

31 декабря многие традиционно подводят итоги уходящего года и загадывают желания на будущий. Слава Каминская из группы НеАнгелы, которая недавно поразила всех поцелуем со своим бывшим мужем Эдгаром, с которым развелась в 2019 году, не стала исключением. На своей страничке в Instagram артистка поделилась несколько необычным фото и своими размышлениями о том, каким был этот год.

На снимке Слава запечатлена на улице в зеленом плаще, смотрящей вдаль. При этом волосы звезды заплетены в растрепанную косу, а на лице нет макияжа - зато есть патчи под глазами.

В подписи к кадру Каминская задумалась о том, что люди слишком много времени проводят в сети, а кроме того, сильно приукрашивают там свою жизнь.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"Подводя итоги 2019-го, хочется прежде всего напомнить, что жизнь наша может быть яркой и вне сети. Откровенно говоря, меня утомили инстаграмные денди в наглаженных пиджаках и примерные мамы в слотах инста-сториз. "Ожидание / реальность". Читаешь, все красиво живут, везде успевают, аж хочется начать завидовать. А по сути, все так, как у всех, только с налетом эгоцентризма. И армии "ёжиков в тумане" это превозносят и подпитывают "реальность" в сети! Желание "казаться", но не "быть" прежде всего. Вопрос: ради чего это все? Вас похвалят в сети ))) в ж...пу поцелуют, но ваша ли это ж...па?" - откровенно написала певица.

Многие подписчики согласились со Славой и поблагодарили ее за такие правильные слова и мысли.

У вас самый шикарный голос,самый!

100% правда. Підтримую

Идеально сказано

100% так и есть), а то что за кадром не известно

Согласна на все 100%

Поддерживаю 100%

Золотые слова! Быть ! А не казаться ...

Те же мысли в голове!

Ох как красиво сказано. ценю!

«ради чего это все?» ключевой вопрос

Идеально же сказано

Держись девочка

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, что Слава Каминская из НеАнгелов удивила радикальным перевоплощением - певица стала брюнеткой.