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Ради чего это все? Слава из НеАнгелов откровенно поделилась итогами 2019 года

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.12.2019 - 16:32
Ради чего это все? Слава из НеАнгелов откровенно поделилась итогами 2019 года
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица отметила, что жизнь может быть яркой и вне соцсетей

31 декабря многие традиционно подводят итоги уходящего года и загадывают желания на будущий. Слава Каминская из группы НеАнгелы, которая недавно поразила всех поцелуем со своим бывшим мужем Эдгаром, с которым развелась в 2019 году, не стала исключением. На своей страничке в Instagram артистка поделилась несколько необычным фото и своими размышлениями о том, каким был этот год.

На снимке Слава запечатлена на улице в зеленом плаще, смотрящей вдаль. При этом волосы звезды заплетены в растрепанную косу, а на лице нет макияжа - зато есть патчи под глазами.

В подписи к кадру Каминская задумалась о том, что люди слишком много времени проводят в сети, а кроме того, сильно приукрашивают там свою жизнь.

Ради чего это все? Слава из НеАнгелов откровенно поделилась итогами 2019 года

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"Подводя итоги 2019-го, хочется прежде всего напомнить, что жизнь наша может быть яркой и вне сети. Откровенно говоря, меня утомили инстаграмные денди в наглаженных пиджаках и примерные мамы в слотах инста-сториз. "Ожидание / реальность". Читаешь, все красиво живут, везде успевают, аж хочется начать завидовать. А по сути, все так, как у всех, только с налетом эгоцентризма. И армии "ёжиков в тумане" это превозносят и подпитывают "реальность" в сети! Желание "казаться", но не "быть" прежде всего. Вопрос: ради чего это все? Вас похвалят в сети ))) в ж...пу поцелуют, но ваша ли это ж...па?" - откровенно написала певица.

Многие подписчики согласились со Славой и поблагодарили ее за такие правильные слова и мысли.

  • У вас самый шикарный голос,самый!
  • 100% правда. Підтримую
  • Идеально сказано
  • 100% так и есть), а то что за кадром не известно
  • Согласна на все 100%
  • Поддерживаю 100%
  • Золотые слова! Быть ! А не казаться ...
  • Те же мысли в голове!
  • Ох как красиво сказано. ценю!
  • «ради чего это все?» ключевой вопрос
  • Идеально же сказано
  • Держись девочка

Ради чего это все? Слава из НеАнгелов откровенно поделилась итогами 2019 года

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, что Слава Каминская из НеАнгелов удивила радикальным перевоплощением - певица стала брюнеткой.

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