Невозможное возможно! Слава из НеАнгелов заявила о долгожданном воссоединении семьи

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица впервые собрала за одним столом дорогих ей людей

Слава Каминская из группы НеАнгелы пережила в прошлом году непростой развод с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Накануне Нового года певица подвела итоги и заявила, что часто глянцевая жизнь на страницах в соцсети не имеет ничего общего с реальность. А вот праздничная ночь преподнесла звезде приятный сюрприз – за столом собралась вся ее семья, о чем Слава давно мечтала.

Дело в том, что отец артистки ушел из семьи, и они с сестрой тяжело переживали отсутствие папы в жизни, его поддержки и советов. Мама певицы практически не поддерживала отношения с бывшим мужем. Слава долго не могла простить родителя, но, наконец, нашла в себе силы возобновить общение. Так, на счастливом фото певица позирует со своей мамой Тамарой, отцом, женой отца, сыном Леонардом и дочерью Лаурой. Новый год с бабушкой и дедушкой стал первым не только для детей Славы, но и для нее самой.



Фото: Слава Каминская с семьей (instagram.com/babaslavka)

"Я с детства мечтала о том, чтобы родители общались, чтобы делить им, кроме радости собственных детей было нечего! Чтобы они нашли в себе силы и мудрость благодарить друг друга за своё продолжение. Я даже представить не могла, что такое когда-либо произойдет. Нет простых ответов у любви, но есть семья и это самое важное в жизни каждого нормального человека. Сегодня впервые мы праздновали за одним столом все вместе. Папа с супругой, мама, я, дети..... и для меня это была мечта, которую я давно списала с реализации, оформила в лист ожиданий. Невозможное возможно. Вы даже представить не можете, что для меня значил этот день. Спасибо 31.12.2019! Мечты должны сбываться!" - оставила она эмоциональный текст под семейным фотосетом.

Также Слава показала невероятно душевной фото с папой и дочкой. Звезда не делала макияж и выглядит максимально естественно. Она крепко прижалась к отцу и положила ему голову на плечо.

Фото: Слава Каминская с папой и дочкой (instagram.com/babaslavka)

"Я сделаю все, чтобы рядом", - подписала она атмосферный домашний снимок с родными людьми.

Ранее Слава из группы НеАнгелы поразила кардинальным перевоплощением - певица предстала в образе брюнетки с каре.