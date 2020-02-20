Вот откуда формы! Ким Кардашьян в соблазнительном платье отправилась с мужем в ресторан фаст-фуда

Ким Кардашьян с мужем (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезды гуляют по Парижу

Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст отправились в Париж, о чем поклонникам сообщила сама звезда. Знаменитости в этот раз решили совместить гламурный вид отдыха с простыми радостями жизни. А потому сначала посетили бутик Жан-Поля Готье, а затем отправились по ресторанам быстрого питания. Бизнес-вумен опубликовала в микроблоге несколько фото и видео, где они делают заказ, а после Канье с аппетитом ест куриные крылышки. 39-летняя Ким и 42-летний Канье выглядят счастливыми и довольными. А к тому же – стильными.

Звезда демонстриует формы (фото: instagram.com/kimkardashian)

Для прогулки Ким надела соблазнительное трехцветное платье с принтом в виде нижнего белья. Завершили более чем эпатажный лук солнцезащитные очки в красной оправе, а также высокие серые сапоги-чулки. Обтягивающий по всей фигуре наряд акцентировал внимание на знаменитых формах владелицы бьюти-империи, тонкой талии и стройных ногах. Чтобы показать свое тело со всех сторон, Ким сделала фото в разных локациях: на балконе с роскошным видом, на велосипеде, присев возле экспонатов музея…

Ким выбрала соблазнительный образ (фото: instagram.com/kimkardashian)

Супруг Кардашьян выбрал для прогулки образ более сдержанный. Его составили коричневые брюки, объемная куртка из черного денима, белые кроссовки, массивная цепь и крупные солнцезащитные очки.

Канье любит крылышки (фото: instagram.com/kimkardashian)

Интересно, что недавно сама Ким сделала заявление, что в ее семье с некоторых пор табу на мясные блюда. По словам мамы 4-х детей, они все давно предпочитают растительную пищу. Только старшая Норт разбавляет меню морепродуктами. Видимо, на отдыхе звезды позволяют себе слабости. Своими guilty pleasure звезда называет яблочный пирог, а также картошку фри.