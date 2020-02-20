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Ось звідки форми! Кім Кардашьян в спокусливій скні вирушила з чоловіком в ресторан фаст-фуду

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.02.2020 - 15:28
Ось звідки форми! Кім Кардашьян в спокусливій скні вирушила з чоловіком в ресторан фаст-фуду
Кім Кардашьян з чоловіком (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірки гуляють по Парижу

Кім Кардашьян та її чоловік Каньє Уест вирушили в Париж, про що шанувальникам повідомила сама зірка. Знаменитості цього разу вирішили поєднати гламурний вид відпочинку із простими радощами життя. А тому спочатку відвідали бутік Жан-Поля Готьє, а потім пішли по ресторанах швидкого харчування. Бізнес-вумен в мікроблозі опублікувала декілька фото і відео, де вони роблять замовлення, а після Каньє з апетитом їсть курячі крильця. 39-річна Кім і 42-річний Каньє виглядають щасливими і задоволеними. А до того ж – стильними.

Ось звідки форми! Кім Кардашьян в спокусливій скні вирушила з чоловіком в ресторан фаст-фудуОсь звідки форми! Кім Кардашьян в спокусливій скні вирушила з чоловіком в ресторан фаст-фуду

Зірка демонструє форми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Для прогулянки Кім одягла спокусливе триколірне плаття з принтом у вигляді спідньої білизни. Завершили більш ніж епатажний лук сонцезахисні окуляри в червоній оправі, а також високі сірі чоботи-панчохи. Обтягуюче по всій фігурі вбрання акцентувало увагу на знаменитих формах власниці б'юті-імперії, тонкій талії і струнких ногах. Щоб показати своє тіло з усіх боків, Кім зробила фото в різних локаціях: на балконі з розкішним видом, на велосипеді, присівши біля експонатів музею...

Ось звідки форми! Кім Кардашьян в спокусливій скні вирушила з чоловіком в ресторан фаст-фудуОсь звідки форми! Кім Кардашьян в спокусливій скні вирушила з чоловіком в ресторан фаст-фуду

Кім вибрала спокусливий образ (фото: instagram.com/kimkardashian)

Чоловік Кардашьян вибрав для прогулянки образ більш стриманий. Його склали коричневі штани, об'ємна куртка з чорного деніму, білі кросівки, масивний ланцюг та великі сонцезахисні окуляри.

Ось звідки форми! Кім Кардашьян в спокусливій скні вирушила з чоловіком в ресторан фаст-фуду

Каньє любить крильця (фото: instagram.com/kimkardashian)

Цікаво, що нещодавно сама Кім зробила заяву, що в її родині з деяких пір табу на м'ясні страви. За словами мами 4-х дітей, вони всі давно обирають рослинну їжу. Тільки старша Норт розбавляє меню морепродуктами. Мабуть, на відпочинку зірки дозволяють собі слабкості. Своїми guilty pleasure зірка називає яблучний пиріг, а також картоплю фрі.

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