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Полуобнаженная на машине: Ким Кардашьян показала совершенное тело в пикантной съемке

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.02.2020 - 22:35
Полуобнаженная на машине: Ким Кардашьян показала совершенное тело в пикантной съемке
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда представила новую коллекцию

Ким Кардашьян представила новую рекламную кампанию своего бренда Skims, где по обыкновению выступила и моделью. Линия будет называться Naked и включает в себя соблазнительные предметы нижнего белья в разных оттенках. Разумеется, никто не смог бы лучше показать всю их пикантность, чем сама Ким.

39-летняя звезда для демонстрации линии выбрала комплект нюдового оттенка – трусики с высокой посадкой и бюстгальтер. Дополнили ее образ ботинки в тон комплекту и роскошная укладка. По всей видимости, красотка вновь примерила парик, так как волосы Ким в этот раз более светлого оттенка и намного длиннее обычного.

Полуобнаженная на машине: Ким Кардашьян показала совершенное тело в пикантной съемкеКим в новой съемке (фото: instagram.com/kimkardashian)

Образ получился весьма соблазнительным даже для Ким. Она позирует, сидя на машине посреди пустыни. Поза инстадивы помогла продемонстрировать все достоинства ее фигуры: пышную грудь и бедра, тонкую талию и стройные ноги.

«Я так рада объявить о коллекции @skims Naked! Роскошная коллекция интимных вещей с инновационным дизайном и качественными тканями...», – написала восторженная знаменитость. А в ответ ей посыпались восторги и комплименты. Что ж, наверняка очередное творение Ким ждет грандиозный успех.

Полуобнаженная на машине: Ким Кардашьян показала совершенное тело в пикантной съемкеКим сама рекламирует свои новинки (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, в перерывах между своими проектами Ким успевает выполнять обязанности идеальной мамы. На днях она продемонстрировала забавное видео, где исполняет со старшей дочерью – стильной малышкой Норт – зажигательный танец. «Клип», который звезда записала и запостила в несколько соцсетей, покорил ее подписчиков, набрав рекордное количество просмотров – более 10 миллионов. В умении держать внимание публики Ким точно не откажешь!

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